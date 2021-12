Tako bo ime hčerki pokojnega deskarja Marka Grilca

Smrt enega najuspešnejših slovenskih deskarjev še vedno glasno odmeva. Družina in prijatelji so se mu pretekli teden poklonili s smuko po zasneženem Voglu, kjer je Marko najraje izvajal svoje deskarske trike. Žena Nina mu je posvetila tudi izredno čustven posnetek, v katerem ga opisuje ne samo kot vrhunskega športnika, ampak tudi kot inovatorja, umetnika in mentorja številnim mladim.

"Marko je bil edinstven. Bil je najboljši oče na svetu, najboljši mož in življenjski sopotnik, kar bi si jih lahko želela. Dal nam je življenje, o katerem lahko mnogi le sanjajo," je povedala, medtem ko je komaj zadrževala solze. Grilc je za seboj pustil dva otroka, 5-letno Emmo in 10-letnega Maxxa, čez približno en mesec pa se jima bo pridružila še hčerka, ki so ji izbrali edinstveno ime. Poimenovali so jo Alaska.

Z željo, da bi bila njegova družina finančno preskrbljena, je Grilčev deskarski kolega Anže Suša na spletni platformi Go Get Funding zagnal kampanjo, v kateri zanje zbirajo denar. Do zdaj je doniralo že več kot 400 ljudi, ki so zbrali dobrih 25 tisoč evrov. Njihov cilj je 100 tisočakov.

