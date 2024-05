Kljub težki življenjski preizkušnji sta znova našla smisel

Spremembe so neizogiben del življenja. Vsak od nas se kdaj znajde pred preizkušnjo, nepredvidljivim življenjskim položajem ali težjim izzivom. Povsem običajno je, da se takrat vprašamo, kako naprej. Prvi koraki so vsekakor težki. Takrat se nam lahko zgodi, da obstanemo ali pa se pogumno soočimo z novo situacijo, ki v tem primeru predstavlja priložnost za osebnostno rast. Pot Nine Grilc in Aneja Dopliharja je bila vse prej kot lahka. Na njej sta se soočila z marsikatero preizkušnjo in težko odločitvijo. Nikoli pa nista obstala. Kako jima je ob življenjski preizkušnji uspelo ohraniti pozitiven pogled na življenje in ga polno (do)živeti? Prisluhnite jima v podkastu Odkrito o skritem .

V nedavnem Triglav Lab podkastu sta gostovala dva izjemna posameznika, ki sta skozi svojo zgodbo pokazala, kako se lahko življenje nepričakovano spremeni in nas postavi pred nove izzive. Njuni zgodbi sta zgledna primera, kako lahko izzivi in spremembe prinesejo nepredstavljive priložnosti. Sogovornika Nino in Aneja združujeta vrednoti 'upanje' in 'vztrajnost', ki sta jima pomagali prestati njuni najtežji življenjski preizkušnji. Vabljeni k poslušanju!





Kdo sta Nina in Anej?

Foto: Zavarovalnica Triglav Nina Grilc je ena tistih izjemnih posameznic, ki se ne boji sprememb. Ko se je znašla na življenjskem razpotju, je pevsko kariero zamenjala za sneg in se pridružila možu Marku Grilcu v svetu deskanja na snegu. Kljub boleči izgubi moža je nadaljevala gojenje njegove zapuščine ter se uveljavila kot uspešna podjetnica in ambasadorka omenjenega športa. Njena zgodba je dokaz, da lahko tudi v najtežjih trenutkih najdemo moč za nadaljevanje in celo uspeh.

Anej Doplihar pa je z lastno izkušnjo pokazal, kako se lahko življenjska preizkušnja spremeni v novo strast in dosežek. Po poškodbi, zaradi katere je pristal na invalidskem vozičku, ni obupal. Namesto tega je odkril parakolesarstvo in v njem našel novo življenjsko poslanstvo. Njegova predanost in trdo delo sta ga pripeljala celo do udeležbe na paralimpijskih igrah, kar je izjemen dosežek in dokaz, da lahko kljub oviram dosežemo izjemne rezultate.

Od uspešne pevke do deskarke na snegu

Nina Grilc je svojo kariero začela kot pevka. Glasba je bila od majhnih nog stalnica v njenem življenju, kasneje je nastopala v muzikalih, študirala glasbo v tujini in sodelovala z znanimi slovenskimi glasbeniki.

Življenjski dogodki in prioritete so jo vodile do odločitve da zapusti svet glasbe. Spoznala je, da so spremembe neizogiben del življenja in da je ključ do uspeha v prilagodljivosti in pripravljenosti na nove izzive. Ko je spoznala svojega moža Marka, je ugotovila, da je za funkcionalno družino nujno sprejeti določene spremembe. Tako se je odločila, da se mu pridruži pri deskanju na snegu. "Pravzaprav sem bila v življenju vedno športno aktivna. Je pa res, da je bilo deskanje na snegu ena stvar, ki je bila zame popolnoma nova. Je bilo pa na neki način lepo, ker sem se učila skupaj z otroki. Zdi se mi, da je prav, da življenje valovi, da plavamo po njem," pove in nadaljuje, da te odločitve ni nikoli obžalovala.

"Preteklost ni mogoče spremeniti. Prihodnosti ni mogoče predvideti. Lahko pa vplivaš na ta trenutek, zdaj. In konec koncev je bila to moja zavestna odločitev. Se pravi tisti trenutek, ko sem se jaz odločila, sem sprejela, da puščam ta del svojega življenja za nekaj časa ali za zmeraj za sabo in se podajam v nekaj novega."

Pred dvema letoma in pol se je smrtno ponesrečil Ninin mož Marko Grilc. Takrat se jim je sesulo življenje. V podkastu tudi o tem, kako se je družina spopadala z njegovo smrtjo in kako ohranjajo spomin nanj.

Od uspešnega motokrosista do profesionalnega parakolesarja

Foto: Zavarovalnica Triglav Anej Doplihar je že z dvanajstimi leti vzljubil motorje. "Prijatelj me je povabil na trening v motokrosu. Takrat se je začelo. Motor mi je toliko zlezel pod kožo, da sem začel doma sitnariti, da bi imel svojega. Družina me je vedno podpirala pri mojih željah, ampak mamo je bilo strah. Motorja ni bilo nikoli pri hiši in bali so se, da bi se mi kaj zgodilo." Pove, da je bil tako vztrajen in trmast, da je na koncu dobil, kar je želel – krosmotor. "Spomnim se, da je bila Honda 125, in začel sem se voziti. Na začetku ob koncih tedna in v spremstvu staršev."

Ljubezen do vožnje z motorjem je rasla, po pol leta je motor vozil že med tednom, vse do tega, da je dobil licenco in začel tekmovati. "Potem so prišli rezultati in vse skupaj se jestopnjevalo. Na koncu leta 2016 mi je ekipa omogočila svetovno prvenstvo," razloži. "Vse do oktobra leta 2017, ko sem na lokalni dirki v Orehovi vasi blizu Maribora v drugi vožnji padel. Motor me je udaril neposredno po hrbtenici in obležal sem nepremičen sredi proge. Takrat se je življenje spremenilo."

Foto: Osebni arhiv Aneja Dopliharja

Na tej točki se je njegova kariera dramatično končala. Nesreča ga je prikovala na invalidski voziček, a Anej ni obupal. V podkastu je povedal, kako mu je uspelo najti nov smisel in obdržati aktiven življenjski slog.

Mladim svetujeta, naj sledijo svojim sanjam

Ob koncu Triglav Lab podkasta Odkrito o skritem je Nina Grilc poudarila, kako pomembno je, da mladi, ki se še iščejo, svojo identiteto iščejo znotraj in ne zunaj sebe: "Včasih kakšne stvari ne moreš prehiteti. Predvsem te smernice, ki nam jih daje družba, v kolikšnem času je treba kaj narediti. Mislim, da je to tisto, kar v nas, sploh v času odraščanja, povzroča pritisk. Treba si je pustiti čas. To je proces. Pri nekaterih traja manj časa, pri drugih več. Dajmo si čas živeti."

Z njo se strinja tudi sogovornik: "Mislim, da morajo otroci če govorimo o športu ali kateremkoli hobiju, preizkusiti čim več različnih stvari. Starši naj jih pri tem podpirajo, kolikor je le možno. Življenje je kratko. Treba ga je uživati. So določene okoliščine, kot je na primer moja, ki je ne morem spremeniti."