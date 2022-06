Usodna Slovenka leta 2022 je Hajdi Korošec Jazbinšek

Na že 18. podelitvi naziva Femme Fatale je slavila podjetnica Hajdi Korošec Jazbinšek, ki meni, da "brez lepe duše ne pomaga noben vizualni učinek".

Čestital ji je tudi njen mož Urban Jazbinšek. Foto: Mediaspeed

Fatalno žensko si predstavlja predvsem kot osebo z zgrajenim karakterjem, zdravo samozavestjo, močno karizmo, čustveno dozorelostjo in eleganco tako v komunikaciji kot tudi v prezenci. Fatalka zanjo ni ravno tipična lepotica s popolnim obrazom in telesom, temveč je ženska, ki sporoča zdravo samozavest, to, da je zadovoljna s seboj, spoštljiva do ljudi in pusti sledi, kjerkoli se pojavi.

S fatalnim moškim leta 2021 Aljošo Bagolo Foto: Mediaspeed

Za naziv usodne ženske 2022 se je letos potegovalo devet znanih Slovenk, ki so tako ali drugače zaznamovale leto 2022. Ob Hajdi Korošec Jazbinšek so bile to še Alya, Eva Boto, Maja Keuc, Gordana Grandošek Whiddon, Jana Koteska, Melani Mekicar, Ana Praznik in Manca Špik.

Hajdi Korošec Jazbinšek s predhodnico, Femme Ffatale 2021 Patricijo Pangeršič Foto: Mediaspeed

Več o lanskem izboru: