Ti znaki horoskopa hočejo v prepirih vedno imeti zadnjo besedo

Na konflikte se vsakdo od nas odziva drugače. Nekateri se zavzemajo za mir in kompromis, drugim pa je najpomembnejše, da prevlada njihovo mnenje. Zanje razprava ni končana, dokler ne povedo vsega, kar jim leži na duši. To velja predvsem za pripadnike treh nebesnih znamenj.

Oven

Ovni so znani po svojem ognjevitem temperamentu in energiji. Ko so vključeni v razpravo, nikakor ne odnehajo, saj hočejo vsakič dokazati, da imajo prav. Zaradi svoje impulzivnosti ne znajo odnehati in hočejo imeti zadnjo besedo, saj ta zanje pomeni zmago.

Lev

Levi so radi v središču pozornosti in težko prenesejo, da kdo podvomi v njihovo mnenje. Zanje je pomembno, da so avtoriteta v vsaki situaciji, tudi v prepiru. Ker hočejo imeti vedno prav, nikoli ne dopustijo, da bi se razprava končala brez njihove sklepne besede.

Škorpijon

Škorpijoni ne marajo površnih razprav – ko se vključijo, ostanejo do konca. Ker so vztrajni in strastni, so v sporih zelo trmasti, zadnja beseda pa zanje pomeni, da imajo nadzor in prevlado. Zato se ne umaknejo, dokler jasno ne izrečejo vsega, kar imajo v mislih.