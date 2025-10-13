Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Siol.net

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
21.08

1 ura, 18 minut

Ponedeljek, 13. 10. 2025

Ti znaki horoskopa hočejo v prepirih vedno imeti zadnjo besedo

Siol.net

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na konflikte se vsakdo od nas odziva drugače. Nekateri se zavzemajo za mir in kompromis, drugim pa je najpomembnejše, da prevlada njihovo mnenje. Zanje razprava ni končana, dokler ne povedo vsega, kar jim leži na duši. To velja predvsem za pripadnike treh nebesnih znamenj.

Oven

Ovni so znani po svojem ognjevitem temperamentu in energiji. Ko so vključeni v razpravo, nikakor ne odnehajo, saj hočejo vsakič dokazati, da imajo prav. Zaradi svoje impulzivnosti ne znajo odnehati in hočejo imeti zadnjo besedo, saj ta zanje pomeni zmago.

Lev

Levi so radi v središču pozornosti in težko prenesejo, da kdo podvomi v njihovo mnenje. Zanje je pomembno, da so avtoriteta v vsaki situaciji, tudi v prepiru. Ker hočejo imeti vedno prav, nikoli ne dopustijo, da bi se razprava končala brez njihove sklepne besede.

Škorpijon

Škorpijoni ne marajo površnih razprav – ko se vključijo, ostanejo do konca. Ker so vztrajni in strastni, so v sporih zelo trmasti, zadnja beseda pa zanje pomeni, da imajo nadzor in prevlado. Zato se ne umaknejo, dokler jasno ne izrečejo vsega, kar imajo v mislih.

Preverite svoj današnji horoskop.

nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop lev horoskop škorpijon horoskop oven horoskop horoskop
