November tem znakom horoskopa prinaša ljubezenski preporod

Za pet nebesnih znamenj bo november mesec, v katerem se bo njihovo ljubezensko življenje temeljito spremenilo.

Dvojčka

Dvojčkom november prinaša priložnost za zrelo in globoko ljubezen. Mars v strelcu vas bo silil v akcijo, retrogradni Merkur pa prepričeval, da raje ne hitite. Usmerite se v tisto, kar čutite, in s sprejemanjem pomembnih odločitev počakajte na drugo polovico meseca. Takrat boste bolj jasno razumeli, kam gre vaša zveza in kaj si v njej želite.

Bik

Bikom november prinaša nove romantične začetke, a šele po fazi iskrenega premisleka. Venera v škorpijonu vam bo odprla srce, retrogradni Merkur pa bi lahko vrnil osebo iz preteklosti. Namesto da zahtevate obljube in hitite, raje opazujte partnerjeva dejanja. Vse, kar se bo v tem mesecu dogajalo, vas bo vodilo k ljubezni, ki namerava ostati.

Škorpijon

Škorpijonom november prinaša končnico velikih ljubezenskih lekcij. Uran se vrača v vaše odnose in zahteva, da se znebite vsega, kar vas omejuje. Venera v vašem znamenju bo osvetlila tisto, kar resnično potrebujete: avtentičnost, strast in zaupanje v lastno srce. To bo obdobje, v katerem boste izbrali sebe in ljubezen, ki vas resnično izpolnjuje.

Kozorog

Pri kozorogih ljubezen cveti, a s počasnimi in premišljenimi koraki. Jupiter na področju partnerstva prinaša priložnosti za resne zveze, a vas njegovo retrogradno gibanje obenem spodbuja, da se osredotočite na podrobnosti. Namesto na velikih obljubah odnos gradite na zaupanju, iskrenih pogovorih in skupnih načrtih, ki vas osrečujejo.

Devica

Devicam november prinaša jasnost po daljšem obdobju negotovosti. Saturn se znova giblje po vašem področju odnosov in prinaša odgovore na vprašanja, ki vas težijo že več mesecev. To je idealno obdobje, da končno spregledate in si odgovorite – ali v odnosu rastete ali vas le izčrpava? Izberite ljubezen, ki gre v isti smeri kot vaše življenje.