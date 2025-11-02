Oven

Dobro bi bilo, da se o neki stvari posvetujete z drugimi ljudmi. Vključite se v kakšno izobraževanje. Poskušajte s pozitivno energijo, ki jo boste izžarevali ves dan, uresničiti svoje zamisli. Posebej se to nanaša na materialno stisko in dileme, povezane s tem.

Bik

Današnji dan bo lahko zelo obetaven, če se boste le malce potrudili. Ustavite se, se zamislite in naredite preobrat v načinu komuniciranja z drugimi ljudmi. Dajte tudi drugim priložnost, da izrazijo svoje misli. Skupaj boste bolj uspešni.

Dvojčka

Oprijeli se boste novih ciljev, ki vam bodo dali močan zagon za delo. Nadvse motivirani boste, zaradi česar se vam tudi ovire, s katerimi se boste srečevali, ne bodo zdele pretirano zahtevne. Končno se vam bo zdelo, da vse poteka tako, kot mora.

Rak

Sprejmite ponudbo, ki ste jo prejeli, saj je morda enkratna. Vprašanje, če se vam bo kdaj še ponudila takšna priložnost, zato je nikar ne zamudite. Na zasebnem področju se boste morali danes soočiti z nekom, ki nenehno nekaj želi od vas.

Lev

Danes pričakujte nek čuden splet okoliščin, ki vas ne bo pustil ravnodušnih. Vse skupaj vas bo spravilo v slabo voljo, saj enostavno ne boste več vedeli, komu lahko zaupate. Znebite se občutka, da ste odgovorni za srečo drugih.

Devica

Končno vam bo uspelo dokončati zadevo, s katero ste se ukvarjali v preteklem času. Izid situacije bo ugoden in lahko si boste za vselej oddahnili. Če se vam bo v zasebnosti zdelo, da ste v položaju, ki ni vreden truda, je najverjetneje res tako.

Tehtnica

Napetost na ljubezenskem področju bo naraščala. Danes je dan, ko se bo pokazalo, ali boste iskali most med razlikami ali boste preprosto obupali. Če si želite sprememb, potem naredite tudi sami kaj na tem področju. Ukrepajte!

Škorpijon

Danes boste zares stopili v središče partnerjevega življenja. Odnos, ki ga bo pokazal do vas, bo temeljil na spoštovanju in ljubezni. Samskim bo na pot stopila oseba, ki bo delovala popolno. Spoznajte jo, saj se v notranjosti lahko skriva marsikaj.

Strelec

Zvečer lahko pričakujete ogromno druženja. Kljub temu, da bo dan naporen, bo večer lepši. Najverjetneje se boste srečali s prijatelji, ki jih že dolgo niste videli. Počutili se boste odlično in nadoknaditi boste želeli vse za nazaj.

Kozorog

Začasno boste čustveno zaprti, malce boste uporniški. Ne vsiljujte svojih želja drugim, saj bi to povzročilo samo trenja in prepire. Vzemite si nekaj časa zase, oddaljite se od romantičnih interakcij in uživajte v samoti. Tako se boste zagotovo sprostili.

Vodnar

Malo več romance in zdrave doze intimnega pogovora je tisto, kar potrebujete. Z večerjo ob svečah in steklenico dobrega vina pripravite ozračje za nekaj resne romantike. Vsakodnevnim problemom se tokrat izognita.

Ribi

Šarm, ki ga izžarevate, in zelo prijeten videz vam bosta danes bolj v breme kot v korist. Morda ne boste vedeli, ali so drugi ljudje do vas prijazni in vljudni zaradi osvajanja ali pa vas resnično cenijo kot človeka. Razmislite malo o tem.