Oven

Razmišljali boste o novem delovnem podvigu, ki bi vam omogočil boljšo prihodnost. Jasnosti v željah in pričakovanjih ne bo. Pripravite se na temeljit razmislek in prosite za nasvet, saj vam bo pogled druge osebe pomagal spremeniti mnenje, ki ste ga sami oblikovali že pred časom.

Bik

Danes dobro premislite o težavi in se z njo soočite. Ko boste našli alternativno odločitev, se vam bo odvalil kamen od srca. V večernih urah lahko pričakujete obilo prijetnih trenutkov. Končno boste deležni pozornosti, na katero ste že dolgo čakali. Spoznali boste, da nas življenje lahko preseneti na vsakem koraku.

Dvojčka

Danes boste na robu. Vaša samozavest bo nevarno nizka in rabili boste povsem nov izziv. Dolgočasne naloge ne navdušujejo vaše domišljije ali kreativnosti. Naredite, kar boste lahko, da boste preživeli ta naporen dan. Bodite zelo prijazni do sebe in se malo razvajajte – z dobrim kosilom ali koncertom.

Rak

Zdelo se vam bo, da je za vas prišel odločujoč trenutek, toda v resnici čas ne bo primeren za večja dejanja. Pri delu se boste znašli v kočljivi situaciji, vendar tudi za temeljite spremembe in odločitve sedaj ne bo pravi čas. Pretehtajte vse argumente in se odločite kasneje. Ne hitite in ne ravnajte brezglavo.

Lev

Pred vami je prijeten dan, poln novih dosežkov. Pri delu boste danes zažareli v vsej svoji podobi. Lahko pričakujete osebno zadovoljstvo v službi, saj vam bodo nadrejeni zaupali novo nalogo. Pokazali boste vso navdušenost. Pazite na finančno stanje. Morda se še ne zavedate, toda pred vami je nestabilno obdobje.

Devica

Danes se boste soočali z mnogimi izbirami in predlogi, ki vam bodo na voljo v ljubezenskih vodah. Zdi se, da vas nasproti spol oblega. Oddajate energijo in žar, ki ju ne premorete prav vsak. Ne bodite presenečeni, če boste prav danes priča številnim ponudbam. Če ste samski, izkoristite trenutek in spoznajte nove ljudi.

Tehtnica

Dan pred vami bo poln prijetnih presenečenj. Kljub temu, da je nov delovni dan, boste pri delu uživali. Čutili boste le, da nimate dovolj energije za vse. Popoldan vas bo ravnodušno razpoloženje minilo. Počutili se boste, kot da je v vas vstopila nova moč. Nekdo vas bo res prijetno presenetil. Zvečer se boste sprostili.

Škorpijon

Hrepeneli boste po nekom, ki je izven vašega dosega. Predvsem predstavnice ženskega spola boste danes nagnjene k idealiziranju in zidanju gradov v oblakih. Če se to dogaja le občasno, ne skrbite, kmalu boste ponovno na realnih tleh. Vezani boste zasvojeni z zaljubljenostjo. Zdelo se vam bo, da vaju prav nič ne more razdvojiti.

Strelec

Čutili boste razdvojenost med delom in osebnim življenjem. Delo vam bo onemogočalo misel na karkoli drugega. Zdelo se vam bo, da ste izgubili stik s seboj. Obdobje pred vami bo zares delovno, zato se zavedajte, da boste potrebovali veliko energije in moč. Razložite bližnjim, zagotovo bodo razumeli.

Kozorog

Danes se vam bo dozdevalo, da ste bili v ljubezni zavedeni. Imeli boste občutek, da ste naredili vse, kar je bilo v vaši moči, toda vaše razmerje še vedno ne deluje tako, kot bi moralo. Lahko se zgodi, da boste povsem na dnu. Čutili boste, da ste končno prišli do spoznanja, za katerega ste se tako bali, da bo prišlo.

Vodnar

V današnjem dnevu se vam bo zdelo, da ideje kar vrejo iz vas. Pri delu boste polni novih zamisli. Vaša kreativnost se bo kazala na mnogih področjih. Pazite na to, da boste v komunikaciji z nadrejenimi ohranili rdečo nit. Vaša filozofska nota bo danes na visokem nivoju, globoko v sebi boste odkrili odgovor.

Ribi

Pred vami so nove možnosti. Vezani boste razmišljali o zaobljubi, saj čutite, da je ljubezen med vama resnična in prava. Samski boste spoznali, da obstaja oseba, s katero bi lahko poskusili. Navdušeni ste nad njo in prav tako nad željo po zbližanju. Naredite prvi korak in videli boste, da ste lahko prijetno presenečeni.