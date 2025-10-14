Oven

Prav je, da v svoje delo vnesete več akcije in motivacije. Dokažite, da je vaš delovni elan na višku. Morda se boste znašli na razpotju. Določene delovne naloge vam ne bodo šle od rok. Ne belite si glave, saj vas že jutri čaka boljši dan. Vsekakor se potrudite po najboljših močeh.

Bik

Pri delu vas že danes čaka veliko sprememb in veliko delovne vneme. V sebi boste ponovno začutili moč in zagon, ki vas je v preteklem tednu zapustil. Planeti bodo danes na vaši strani. Izkoristili boste vsako informacijo, ki vam bo zaupana, in sicer sebi v prid. Čaka vas uspeh, morda celo službeni izlet v tujino.

Dvojčka

Danes boste morali biti previdni, saj se vam v zadnjih tednih dogaja, da nekdo neprestano vtika nos v vaše zadeve. Bodite previdni, da se ne boste danes zapletli v prepir, ki bi lahko vodil v globljo zamero. Pričnite dan z optimističnim pristopom. Zaupajte v svoje sposobnosti in videli boste, da lahko vse uspešno izpeljete do konca.

Rak

Čutili boste, da vaše želje in pričakovanja niso jasna. Zdelo se vam bo, da v resnici ne veste, kaj želite. Samski se boste spraševali, ali si želite razmerje ali ne. V trenutku, ko se pojavijo nejasnosti v razmerju, je prav, da jih vezani začnete reševati. Pogovorite se s partnerjem. Odkrili boste resnico, ki vas bo prijetno presenetila.

Lev

Zdelo se vam bo, da želite več, kot vam je ta trenutek ponujeno, zato ne boste oklevali. Poiskali boste nove možnosti in priložnosti za napredovanje. Vsekakor boste polni idej, čas pa se vam bo zdel neprecenljiv. Vaša samozavest bo na višku, kar bo vidno tudi pri vaših željah in ambicijah.

Devica

Zdi se, da ste v zelo pomembnem obdobju. Čutili boste pritisk, ki bo globoko v vas povzročil ogromno zmede in živčnosti. Danes se boste znašli na razpotju, saj se boste morali na delovnem mestu opredeliti glede zelo pomembnega vprašanja. Prisluhnite sami sebi in svoji intuiciji in videli boste, da vas ta ne bo pustila na cedilu.

Tehtnica

Ne prehitevajte, prihodnost s partnerjem lahko planirate v svojih mislih. Zadajte si nove načrte in spoznajte, po čem pravzaprav hrepenite. S svojimi argumenti boste lahko le na tak način kasneje prepričali ljubljeno osebo. Samski v tem tednu ne sprejmite dokončne odločitve, saj ta ne bo prava.

Škorpijon

V ljubezni boste zelo optimistični. Uspeh pri delu bo vplival na vaše čustveno življenje. Prekipevali boste od novih idej, zato se boste danes potrudili za svojega partnerja. Pripravili mu boste prijetno presenečenje, ki bo zanj nepozabno. Samski boste z mislimi pri svoji simpatiji. Premislite o koraku naprej.

Strelec

Pomembno je, da se osredotočite na delo, saj je od tega odvisna vaša prihodnost. Ne zapravljajte časa z nepomembnimi stvarmi in podrobnostmi. Pred vami je naporen delovnik, v katerem boste morali pokazati vse svoje znanje in sposobnosti. Ravnajte premišljeno in preudarno. Zvečer si odpočijte.

Kozorog

Težava, za katero ste mislili, da ni rešljiva, se bo končno razrešila, kar vam bo pričaralo nasmeh na obraz. Delovne težave se bodo zdele preteklost, zato se veselite novih izzivov. Veselo novico zaupajte svojim najbližjim. Pazite na finance in na zapravljanje denarja. Razmislite, katere stvari so zares pomembne in katere ne.

Vodnar

Danes se boste počutili bolje. Zdelo se vam bo, da ste se v preteklih dneh prenaglili pri ljubezenskih odločitvah, zato se boste danes, predvsem vezani, oddolžili svojemu partnerju. Ljubezen med vama bo obrodila sadove, toda samo, če boste izrazili svoja čustva. Bodite iskreni in videli boste, da vam bo povrnjeno.

Ribi

Zdelo se vam bo, da vam delo vzame preveč časa, saj se zaradi tega ne morete posvetiti vsem ljudem, do katerih gojite določena čustva. Zagotovo si lahko izberete dan v tednu, v katerem boste izpolnili vse svoje obveznosti. Danes v delu ne boste prepoznali izziva, zdelo se vam bo dolgočasno.