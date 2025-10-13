Oven

Partner vam bo tudi danes nudil oporo. Tolažil vas bo v primeru, da vam ne bo šlo vse od rok in pred vama je miren večer. Tisti, ki nimate ustaljenega odnosa, boste danes pasivni. Vaše počutje bo slabše, zato se ne boste odpravili novim dogodivščinam naproti. Odpočijte si, saj vam bodo planeti jutri bolj naklonjeni.

Bik

Zdelo se vam bo, da ne morete zaupati partnerju. Morda v resnici ne zaupate sebi? Premislite. Pogovorita se, saj bosta le tako lahko rešila vsa odprta vprašanja. Samski bodite pripravljeni, današnja noč bo vaša noč. Zagotovo se boste znašli v vlogi plena, ulovil pa vas bo nekdo, ki vam bo pisan na kožo.

Dvojčka

Čas je, da opustite preteklost. Pustite minula dogajanja za seboj. Čas je, da greste naprej. Pričakujte obilo novih priložnosti, ki se bodo lahko pojavile že danes, toda prav je, da ne silite s spremembami, saj bodo prišle same od sebe. Pazite na odnose s sodelavci. Ne zapletajte se v brezglave razprave.

Rak

Občutili boste, kako se lahko predajate svojim občutkom brez zadržkov. Partnerju boste zaupali vse, kar vam že dolgo leži na duši. Počutili se boste neverjetno, prav tako pa se bo vez med vama okrepila. Tisti, ki niste v razmerju, boste danes prejeli zelo zanimivo sporočilo. Nekdo hrepeni po vaši pozornosti. Namenite mu pogled.

Lev

Zdelo se vam bo, da potrebujete več časa zase. Tega ne boste znali pojasniti na normalen način. Počutili se boste krive. Taka čustva bodo povsem odveč. Vsi potrebujemo umik. Pojasnite to svojemu partnerju na lep način. Tudi samski boste čutili, da vam primanjkuje energije za druženje.

Devica

Danes se vam bo zdelo, da boste z lahkoto dosegli zadani cilj. Počutili se boste sijajno in prav nič vas ne bo omejevalo. V večernih urah lahko pričakujte obilo zabave in prijetnih trenutkov. Druženje s prijatelji se bo zagotovo uvrstilo na vaš seznam. Če boste odšli ven, vas bo zagotovo nekdo prav prijetno presenetil.

Tehtnica

Čutili boste, kako vam partner namenja vso pozornost in vso naklonjenost. V primeru, da se boste počutili slabše, vam bo stal ob strani, razvajal vas bo. Ponovno boste začutili, kako je biti ljubljen. Samski boste kmalu ustreljeni s puščico ljubezni. Odprite srce, saj je pred vami novo obdobje v ljubezni.

Škorpijon

Tisti, ki imate ustaljen odnos, boste razmišljali o tem, da ne morete doseči tega, kar si zares želite. Zdelo se vam bo, da vam zunanji dejavniki res niso naklonjeni. Premislite, ali gre morda le za slabši teden ali je situacija resnejša. Ugotovite, ali je obetaven čas za vaju sploh še mogoč. Samski prisluhnite svoji intuiciji.

Strelec

Dnevi pred vami bodo polni odločitev, še posebno na delovnem mestu. Čutili boste, da ste na pravi poti. Razmislite o vseh možnostih, ki so vam na voljo. Ne prenaglite se pri odločanju. Morda se bo ravno danes pojavila nova poslovna priložnost, ki bo izboljšala vašo finančno varnost. Pazite na zdravje.

Kozorog

Že zjutraj boste čutili, da bo danes pravi dan za vas. Svojemu partnerju boste zaupali svoje občutke. Res je, da je pred vama obdobje, v katerem bo potrebno pokazati več volje do odnosa. Delo in napeto vzdušje vaju je oddaljilo. Premislite o tem, ali zares želite izgubiti osebo, ki vam stoji ob strani.

Vodnar

Bodite previdni pri svojem izražanju. Današnji dan bo naporen, saj bi vas ljudje lahko napačno razumeli. Prav je, da poskrbite za to, da bo interpretacija vaših besed pravilna. Četudi ste v težavnem obdobju, ohranite spoštovanje do vseh. Razmišljali boste o svojem novem načrtu, ki bo danes popolnoma prevzel vaše misli.

Ribi

Tudi danes se boste znašli pred pomembnimi vprašanji. Zdelo se vam bo, da se v vaših mislih pojavljajo vprašanja glede ljubezni in partnerskega odnosa. Prav je, da zaupate svojim občutkom in prisluhnete srcu. Vezani popestrite vajino razmerje, samski postavite intuicijo na prvo mesto, saj vas sicer čaka dolgo obdobje negotovosti.