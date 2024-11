Italija v Albanijo prepeljala novo skupino migrantov

Namestitev prve skupine 16 migrantov iz Bangladeša in Egipta v centru je oktobra preprečilo italijansko sodstvo, saj ti niso izpolnjevali meril za namestitev v Albaniji. Sodniki so namreč ocenili, da njihovi državi izvora nista varni, zato so jih morali prepeljali nazaj v Italijo.

Foto: Reuters