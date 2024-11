Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič ob svetovnem dnevu otrok odrasle poziva k ustvarjanju boljšega sveta za otroke, saj je to njihova naloga in odgovornost. Kljub dejstvu, da otrokove pravice uvrščamo med temeljne človekove pravice, so resno kršene milijonom otrok po svetu, predvsem tistim, ki so žrtve vojn na Bližnjem vzhodu, je izpostavila.

Leta 1959 je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Deklaracijo o otrokovih pravicah, na današnji dan leta 1989 tudi Konvencijo o otrokovih pravicah. Konvencija je najpomembnejši mednarodni dokument za otroke, zaradi katerega danes milijoni otrok živijo bolje, je v poslanici uvodoma spomnila Klakočar Zupančič. "Svetovni dan otroka je vstopna točka za praznovanje, promocijo, predvsem pa za zagovorništvo otrokovih pravic, ki se mora dotakniti prav vsakega od nas," je zapisala.

Svet, v katerem živimo, je po njenem prepričanju poln zahtevnih izzivov. Kljub dejstvu, da otrokove pravice uvrščamo med temeljne človekove pravice, so resno kršene milijonom otrok po svetu. Popolnoma upravičeno smo lahko zgroženi nad zločini, katerih žrtve so desettisoči otrok na Bližnjem vzhodu, meni. "Takšnih dejanj ni mogoče upravičiti in mednarodna skupnost mora narediti vse, da jih ustavi," je poudarila.

To pa lahko po mnenju predsednice DZ dosežemo le z vključujočo družbo, ki skozi spoštljiv dialog išče poti do boljšega sveta, v katerem bosta glavni vrednoti miroljubno sobivanje z drugimi in sprejemanje različnosti. "Ustvarjanje boljšega sveta za otroke je zato naloga in predvsem odgovornost odraslih," je sklenila.