"Pritožbeno sodišče meni, da so omejitve [za obsojenca] utemeljene s še vedno prisotnim tveganjem nasilja," so zapisali sodniki v današnji sodbi.

Sodišče je zavrnilo tudi njegovo prošnjo za omilitev filtriranja pošte, kar je zahteval s sklicevanjem na določilo konvencije o pravici do dopisovanja.

Obsojenec se nad razmerami v zaporu pritožuje, čeprav ima na razpolago tri zasebne celice, družbo morskih prašičkov, televizor in igralno konzolo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Breivik je v začetku lanskega leta vložil tožbo proti državi in trdil, da v zaporu Ringerike trpi zaradi nečloveških pogojev, s katerimi norveške oblasti kršijo njegove pravice. Potem ko je sodišče njegovo tožbo februarja zavrnilo, se je nanjo pritožil.

Danes 45-letni desničarski skrajnež je 22. julija 2011 v vladnem predelu Osla sprožil avtomobil bombo in pri tem ubil osem ljudi. Nato se je odpravil na otok Utoya, kjer je v morilskem pohodu ubil 69 ljudi, med njimi večinoma najstnike, ki so se udeležili tabora podmladka norveške laburistične stranke. Za to je bil leta 2012 obsojen na najvišjo kazen 21 let zapora.