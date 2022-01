Norveški skrajnež Breivik: Na prostosti bom boj nadaljeval na …

Breivik, ki je v morilskem pohodu leta 2011 ubil 77 ljudi, je bil leta 2012 obsojen na najvišjo mogočo kazen na Norveškem, 21 let zapora z možnostjo predčasnega izpusta po desetih letih.

A njegov današnji nastop ni pustil dvoma o njegovih skrajno desničarskih prepričanjih, ki se tudi več kot deset let po krvavem dejanju niso spremenila, poroča dpa, ki dodaja, da je malo verjetno, da bodo Breivika predčasno izpustili na prostost.

Zaslišanje izkoristil za …

Breivik, ki se je vmes preimenoval v Fjotolfa Hansena, je današnje zaslišanje za pogojni izpust izkoristil za to, da je predstavil svoja skrajna desničarka stališča, zaradi česar ga je sodnik večkrat opomnil.

Oblečen v črn suknjič in belo srajco ter zlato kravato je ob prihodu v prostor, ki je bil iz športne dvorane zapora Skien, kjer je zaprt, spremenjen v sodno dvorano, dvignil iztegnjeno desnico v nacistični pozdrav, v roki pa je držal papir s skrajnimi sporočili.

"Boj bom nadaljeval na nenasilen način"

V svojem nagovoru je Breivik spregovoril o nacionalizmu, ideologiji in "kulturni vojni". Povedal je, da je bil zgolj vojak gibanja Kri in čast, za katero je dejal, da je odgovorno za napade, ob tem pa priznal, da se je pustil radikalizirati. Danes se oddaljuje od nasilja in terorja, vendar pa ostaja nacionalsocialist in bo svoj boj nadaljeval na nenasilen način, je povedal.

Breivik je 22. julija 2011 v enem dnevu na več lokacijah ubil skupno 77 ljudi, med njimi večinoma najstnike, ki so se udeležili tabora pomladka norveške laburistične stranke na otoku Utoya nedaleč od prestolnice Oslo.