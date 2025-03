Kot so zapisali, DSP kjerkoli v svetu podpira prizadevanja za demokratizacijo družbe. "Nobena strankarska in vladna politika ne sme prizadeti človekovih pravic in svobode ter s tem teptati najosnovnejših načel demokratičnega dialoga, strpnosti in vladavine prava," so dodali.

Izrazili so podporo študentskim protestom v Srbiji, "ki so uprti zoper korupcijo in zahtevajo preoblikovanje družbe v smeri legalnega poteka vseh družbenih procesov na osnovi evropskih demokratičnih civilizacijskih standardov".

Hkrati pozivajo vse v Srbiji, naj se izognejo nasilju ter vzpostavijo "spravljiv, odgovoren in miren dialog, ki zagotavlja življenje po meri človeka v zares demokratični državi brez tujih vplivov in interferenc". Foto: Profimedia

Izrael naj konča genocidno politiko

Obsodili so tudi nasilje na Zahodnem bregu in v Gazi. Kot so zapisali, izraelska vojna proti Hamasu "ne more in ne sme prerasti v etnično čiščenje in obsodbo na smrt celotnega palestinskega naroda, ki ima kot vsi preostali narodi na svetu pravico do življenja na lastni zemlji".

"Pisatelji kot nosilci humanističnih idej in borci za pravično družbo, za mir v svetu in mir med narodi zahtevamo, da Izrael preneha svojo razčlovečeno genocidno politiko, Evropa in svet pa naj končno odpreta oči, se znebita dvojnih meril in ustavita klanje v Gazi. Ravnodušnost ter apatija do krivice in nasilne smrti, klanja, gorja sta zavržni dejanji," so še zapisali.