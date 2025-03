Pregled pomembnejših novic dneva:



12.45 Hamas Izrael obtožuje ogrožanja življenj talcev

Hamas si "po najboljših močeh prizadeva, da bi ujetniki okupacije ostali živi, vendar naključno sionistično bombardiranje ogroža njihova življenja", je danes sporočilo v Gazi vladajoče gibanje.

Kot so zatrdili, izraelski poskusi, da s silo vrnejo svoje ujetnike, privedejo do tega, da "jih domov vrnejo v krstah", poroča katarska televizija Al Jazeera.

Izrael tudi danes nadaljuje napade na opustošeno palestinsko enklavo. Po podatkih lokalnega zdravstvenega ministra je bilo v novem valu napadov od preteklega torka ubitih 830 Palestincev. Skupno število potrjenih smrtnih žrtev več kot 17-mesečne vojne je v nedeljo preseglo 50 tisoč.

Izrael vztraja, da vojaške operacije izvaja z namenom osvoboditve preostalih talcev, zajetih med vdorom palestinskih borcev na jugu Izraela 7. oktobra 2023.

V nasprotju s sprejetim dogovorom Izrael vztraja, da mora Hamas izpustiti vse talce še pred drugo fazo premirja, ki sicer v zameno za popoln umik izraelske vojske predvideva prav to.

Hamas ravnanje Izraela, ki je še pred obnovitvijo napadov znova onemogočil dobave humanitarne pomoči v enklavo, označuje za izsiljevanje. V palestinskem gibanju so izraelsko vlado obtožili, da zavrača nadaljnje izmenjave ujetnikov, da bi lahko nadaljevala vojno.

Netanjahu je danes v knesetu ponovil zahtevo za osvoboditev vseh talcev iz Gaze, v nasprotnem pa Hamasu zagrozil z dodatnim pritiskom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To vključuje zaseg ozemelj in druge ukrepe, ki jih tukaj ne bom podrobno opisoval," je dejal poslancem.

8.15 Na shodu za mir na severu Gaze protesti proti Hamasu

Množica več sto ljudi se je v torek v Gazi udeležila shoda za mir in protestirala proti vladajočemu gibanju Hamas. Zborovanje na severu enklave je potekalo teden dni po obnovitvi izraelskih napadov in med večtedensko blokado dobav pomoči, zaradi katerih v Gazi vlada splošno pomanjkanje. Izrael je nato ponoči izvedel nove smrtonosne napade.

Shoda v Bejt Lahiji se je glede na posnetke na družbenih omrežjih udeležilo več sto ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Protest je potekal pred Indonezijsko bolnišnico, ki so jo konec lanskega leta oblegale in uničile izraelske sile. Kot navaja palestinska tiskovna agencija Wafa, so demonstracije potekale tudi v Bejt Hanunu in Džabaliji, prav tako na severu.

Sever palestinske enklave je bil pred januarsko sklenitvijo dogovora o začasni prekinitvi ognja tarča najhujših napadov, zaradi izraelskih blokad pa na območju ni bilo dovolj humanitarne pomoči. Foto: Reuters

Izrael je v želji po spremembi določil dogovora o prekinitvi ognja v preteklih tednih obnovil blokado dobav pomoči, pretekli torek pa je z novim valom smrtonosnih napadov dokončno odstopil od premirja s Hamasom.

Po poročanju katarske televizije Al Jazeera so izraelske sile ponoči izvedle več novih napadov, v katerih so ubile najmanj 12 ljudi, večino na severu.

Torkove demonstracije naj bi bile največje v enklavi po začetku agresije, ki je terjala več kot 50 tisoč življenj. Foto: Reuters

Kot piše britanski časnik Guardian, so številni slogani spominjali na gibanje, ki se je oblikovalo leta 2019 v luči pomanjkanja in slabih gospodarskih razmer v enklavi.

Hamas je takratne proteste zatrl, za njih pa obtožil stranko Fatah, ki prek Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) vlada Zahodnemu bregu. Hamas Gazi vlada od leta 2007, ko je po propadu vlade narodne enotnosti iz enklave pregnal Fatah.

Gaza se odtlej sooča z izraelsko kopensko, zračno in pomorsko blokado, še pred trenutno vojno pa je Izrael na območju izvedel več obsežnih vojaških operacij.

Foto: Reuters