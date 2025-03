Izraelska vojska ubila političnega vodjo Hamasa

Izraelska vojska je v zračnem napadu na Kan Junis po poročanju Hamasa in palestinskih medijev ubila političnega vodjo Hamasa Salah al-Bardaweela. Umrla je tudi njegova žena.

Poudarki dneva:



7.15 Izraelska vojska ubila političnega voditelja Hamasa

Izrael od torka nadaljuje obsežne napade na Gazo, krivdo pa so pripisali Hamasu, ki je odstopil od sporazuma o prekinitvi ognja. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je ponovil, da je glavni cilj vojne uničiti Hamas kot vojaško in vladajočo entiteto ter prisiliti skupino, da izroči preostale talce.

Vodja vlade Hamasa Essam Addalees in vodja notranje varnosti Mahmoud Abu Watfa sta umrla v torkovih izraelskih napadih, skupaj z več drugimi uradniki, še poroča BBC. Po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje so tistega dne ubili najmanj 400 ljudi, med njimi več kot polovico žensk in otrok.