Izraelska vojska je po lastnih navedbah v raketnem napadu na jugu Libanona danes zadela več deset ciljev in poveljniški center Hezbolaha. Ubita je bila ena oseba. Napad je izvedla na območju, od koder so bile po njenih navedbah danes izstreljene rakete, ki so jih prestregli na severu Izraela. Hezbolah je raketni napad na Izrael zanikal. Zgornji videoposnetek je napad na Palmiro, ki ga je objavila izraelska vojska.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



14.05 Izrael izvedel raketni napad na jugu Libanona

Gre za najsilovitejše medsebojno obstreljevanje od začetka veljave prekinitve ognja novembra lani, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Kac sta po tem, ko so pri mestu Metula na severu Izraela prestregli tri rakete iz Libanona, odredila napad na "desetine terorističnih tarč" v Libanonu, so sporočili iz Netanjahujevega urada. Obrambni minister Kac pa je izpostavil, da je libanonska vlada odgovorna za streljanje s svojega ozemlja in da je vojski ukazal, naj se ustrezno odzove.

Tudi načelnik generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir je napovedal oster odziv izraelske vojske in poudaril, da je Libanon odgovoren za spoštovanje sporazuma o prekinitvi ognja.

Izraelska vojska je nato sporočila, da je v raketnem napadu na jugu Libanona danes zadela več deset raketometov in poveljniški center, iz katerega je Hezbolah deloval na jugu Libanona.

Hezbolah je medtem zanikal, da bi izstrelil rakete na Izrael, izraelske obtožbe pa označil za "pretvezo za nadaljnje napade na Libanon".

Libanonski mediji pa so poročali, da je bila v izraelskih napadih ubita ena oseba.

Libanonski premier Nawaf Salam je že pred izraelskim napadom posvaril, da bi nove vojaške operacije na jugu Libanona državo lahko potegnile v novo vojno s katastrofalnimi posledicami za Libanon.

Salam je tudi pozval Združene narode, naj okrepijo mednarodni pritisk na Izrael, da se v celoti umakne z libanonskega ozemlja.

Zaskrbljenost zaradi stopnjevanja nasilja so danes izrazile tudi mirovne sile ZN v Libanonu (Unifil).

Od novembra lani v Libanonu velja dogovor o prekinitvi ognja med Izraelom in gibanjem Hezbolah, ki ga podpira Iran. Izrael v nasprotju z dogovorom tudi po roku za umik iz Libanona ohranja nekatere položaje na jugu države. Izraelske sile ob tem že ves čas od sklenitve dogovora izvajajo posamezne napade na cilje v Libanonu.

8.45 Izraelska vojska z novimi napadi na vojaška oporišča v Siriji

Izraelska vojska je v petek sporočila, da je izvedla zračne napade na dve vojaški oporišči v osrednjem delu Sirije, poročajo tuje tiskovne agencije. Izraelske sile so napadle vojaški bazi v Palmiri in Tijasu, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Izraelska vojska je napadla vojaške strateške zmogljivosti, ki so ostale v sirskih vojaških bazah Tadmur in T4," je sporočila vojska in dodala, da si bo še naprej prizadevala odpraviti vsakršno grožnjo Izraelu in njegovim državljanom, po poročanju nemške tiskovne agencije dpa piše STA.

Pred tem je Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Veliki Britaniji sporočil, da so izraelska vojaška letala ciljala na vojaško letališče v Palmiri.

Izraelske sile od strmoglavljenja sirskega predsednika Bašarja Al Asada decembra lani sistematično napadajo poslopja in oborožitev poražene državne vojske. V tem času so okupirali tudi dodatna območja na jugozahodu Sirije.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zahteval demilitarizacijo južne Sirije in dejal, da Izrael ne bo toleriral prisotnosti sil novih oblasti južno od prestolnice Damask.

Sirsko zunanje ministrstvo je Izrael obtožilo, da vodi kampanjo proti stabilnosti države. Vodja nekdanjih upornikov in aktualni začasni predsednik Sirije Ahmed Al Šara je decembra po prevzemu oblasti obsodil izraelske napade, a obenem dodal, da je njegova država preveč izčrpana za novo vojno.