11.30 Kallas v Izraelu pozvala k vrnitvi k pogajanjem

11.00 V napadu v Izraelu ubita ena oseba

6.45 Kallas v luči novih napadov v Izrael in Palestino

Kallas je ob Saru poudarila, da EU skrbi za varnost Izraela, ki da ima pravico do samoobrambe proti "terorističnim napadom" palestinskega Hamasa, libanonskega Hezbolaha ali jemenskih hutijevcev. V isti sapi pa je poudarila, da mora biti vojaški odziv sorazmeren.

V objavi na omrežju X je zapisala, da mora palestinsko gibanje Hamas izpustiti vse talce, Izrael pa v celoti obnoviti dobavo humanitarne pomoči v Gazo. "V novi vojni obe strani izgubljata," je še dodala.

V pristaniškem mestu Haifa na severu Izraela je bila v strelskem napadu ubita ena oseba, še ena pa je bila ranjena, je danes sporočila izraelska reševalna služba Magen David Adom. Izraelska policija je dodala, da so policisti napadalca že nevtralizirali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Terorist je začel streljati na civiliste, policijske sile, ki so bile prisotne na kraju dogodka, pa so ga nevtralizirale," je sporočila policija. Kot je še pojasnila, se je napad odvil na križišču jugovzhodno od mesta Haifa.

Po navedbah reševalne službe Magen David Adom je bil v napadu ubit 75-letni moški, 20-letnik pa je bil ranjen. Prvi posredovalci so nudili "zdravstveno oskrbo mlademu moškemu, ki ga je v napadu zadelo vozilo", je še dodala reševalna služba.

Gre sicer za prvi strelski napad v Izraelu, odkar je ta prejšnji teden obnovil bombardiranje Gaze, poroča AFP.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas bo danes odpotovala v Izrael in Palestino, kjer se bo med drugim srečala s predsednikoma obeh držav. Obisk bo po napovedih njenega urada priložnost za pogovore o vojni v Gazi, vključno s pozivom k takojšnji vrnitvi k sporazumu o prekinitvi ognja na tem območju.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU se bo srečala z izraelskim predsednikom Jicakom Hercogom, zunanjim ministrom Gideonom Sarom in opozicijskim voditeljem Jairjem Lapidom, v Jeruzalemu bo obiskala tudi spominski center holokavsta Jad Vašem, so v nedeljo sporočili iz njenega urada.

Na palestinski strani ima Kallas predvidena srečanja s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom in premierjem Mohamedom Mustafo. V Ramali se bo prav tako srečala z vodjama dveh misij EU v Palestini.

"Misija bo priložnost za razpravo o vojni v Gazi, opozorilo na pomen neoviranega dostopa in stalnega razdeljevanja humanitarne pomoči v velikem obsegu v in po vsej Gazi ter poziv k takojšnji vrnitvi k polnemu izvajanju sporazuma o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev," so zapisali v uradu visoke zunanjepolitične predstavnice EU.

Izrael je v noči na torek sprožil najobsežnejši val zračnih napadov na Gazo od prekinitve ognja, ki je veljala od 19. januarja. Prav tako je sprožil obširne kopenske operacije.