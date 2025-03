Kallas: Putin o miru govori s figo v žepu

Ameriški predsednik Donald Trump se bo v okviru ameriško-ruskega zbliževanja in iskanja možnosti za končanje vojne v Ukrajini v torek pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Spopadi med Ukrajino in Rusijo se medtem nadaljujejo. V luči dogovorov glede končanja vojne je očiten skepticizem evropskih politikov, da si Putin pravzaprav ne želi miru, vsaj glede na pogoje, ki jih postavlja za prenehanje napadov. Prav tako tudi zahteva, da se članice Nata odrečejo vključitvi Ukrajine v obrambno povezavo, kar za zaveznice ni sprejemljivo.

Ključni poudarki dneva:



10.57 EU: Ruski pogoji dokazujejo, da Putin ne želi miru

Ministri in uradniki Evropske unije danes na zasedanju Sveta za zunanje zadeve v Bruslju razpravljajo o vojni v Ukrajini. Zasedanje vodi visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas, ki je pred začetkom dejala, da ruski pogoji za predlagano 30-dnevno prekinitev ognja kažejo, da si Moskva pravzaprav ne želi miru.

"Ti pogoji, ki so jih postavili, kažejo, da si pravzaprav ne želijo miru, saj kot pogoje navajajo vse svoje končne cilje, ki jih želijo doseči s to vojno," je novinarjem dejala Kallas. Vladimir Putin je prejšnji teden dejal, da je ideja o prekinitvi ognja "pravilna" in da jo Rusija podpira, a da obstajajo "vprašanja, o katerih je treba razpravljati".

Med njimi so boji v regiji Kursk, možnost mobilizacije ukrajinskih sil in prejema novega orožja v času prekinitve ognja, pa tudi, kdo bi nadziral izvajanje dogovora.

10.05 Macron: Za pošiljanje vojakov v Ukrajino ne potrebujemo ruskega dovoljenja

Med krepitvijo globalnih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini v ospredje prihajajo varnostna jamstva, ki bi Rusiji preprečila ponoven napad.

"Več evropskih in neevropskih držav je izrazilo pripravljenost sodelovati pri morebitni napotitvi mirovnih sil," je Macron dejal za francoski regionalni časopis. Po njegovih besedah ​​bi lahko vojake poslali na strateške točke v Ukrajini, da bi izvajali programe usposabljanja in nudili dolgoročno podporo Kijevu.

Moskva ideji ostro nasprotuje, Macron pa je dejal, da Rusija o tem nima pravice odločati: "Če Ukrajina zahteva prisotnost zavezniških sil na svojem ozemlju, se Rusija nima pravice odločati, ali jih bo sprejela ali zavrnila."

9.30 Ukrajina: Odgovarjali bomo na ruske napade, dokler Putin ne prekine vojne

Vodja urada ukrajinskega predsednika je dejal, da se bo Ukrajina še naprej odzivala na ruske napade, vse dokler Putin ne ustavi vojne. "Rusija nadaljuje napade, Ukrajina se nanje odziva," je zapisal Andrij Jermak v objavi na platformi X.

In a firm statement on X this morning, Andriy Yermak, newly-formed peace delegation, reinforced Ukraine’s stance: “Russia continues to attack, Ukraine is responding to the attacks and will respond until https://t.co/H85SUB6YZt — SurgeZirc UK (@surgezircuk) March 17, 2025

Njegov komentar prihaja po tem, ko sta Rusija in Ukrajina glede na poročila uradnikov iz obeh držav čez noč izvajali napade z brezpilotnimi letali. Ukrajinske oborožene sile so sporočile, da je v nedeljo bilo 112 spopadov med ukrajinskimi in ruskimi silami.

Rusija je izvedla zračne napade na več naselij v Ukrajini, medtem ko so ukrajinske sile ciljale območja z ruskim vojaškim osebjem in opremo, je ukrajinska vojska sporočila na družbenih medijih.

8.45 Rusi pritiskajo v Ukrajino

Po uspehu protiofenzive v regiji Kursk ruske sile nadaljujejo poskuse prečkanja meje in prodora v drugo ukrajinsko regijo, in sicer v Sumi.

Pri tem uporabljajo manjše jurišne skupine za napad na ukrajinske položaje, medtem ko skupine diverzantov opravljajo izvidnice in postavljajo mine, je danes zjutraj za ukrajinsko javno televizijo povedal tiskovni predstavnik ukrajinske državne mejne službe Andrij Demčenko.

Trdi pa, da ukrajinska vojska te pehotne skupine uniči takoj, ko vstopijo na ukrajinsko ozemlje ali celo, ko se približajo meji. Spomnimo, oblasti v regiji Sumi že več tednov navajajo, da so se ruski napadi okrepili in zdaj potekajo vzdolž celotne meje z Rusijo.

8.35 Ponoči novi napadi z droni

Po navedbah Ukrajine in Rusije sta obe strani čez noč nadaljevali napade z brezpilotnimi letali.

Ukrajinski droni so zadeli energetske objekte in druge cilje v regiji Astrahan v Rusiji, pri čemer je bila ena oseba poškodovana, povzročili so tudi požar, je dejal regionalni guverner Igor Babuškin. "Situacija je pod nadzorom," je zapisal na Telegramu.

Rusko obrambno ministrstvo trdi, da je sestrelilo 72 ukrajinskih brezpilotnih letal, od tega 36 nad regijo Kursk. V Kijevu je ukrajinska zračna obramba čez noč poskušala zaustaviti nov ruski napad, je sporočil župan Vitalij Kličko.

174 drones attacked Ukraine last night, with 90 intercepted by @KpsZSU forces. An injury was reported in the suburbs of Odesa, while strikes damaged energy infrastructure, a preschool & a private home. In Kyiv region, an apartment building was hit, and infrastructure facilities… pic.twitter.com/cszXOOJONc — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) March 17, 2025

Medtem so ukrajinske zračne sile sporočile, da je Rusija ponoči napadla Ukrajino s 174 brezpilotnimi letali, potem ko so pred tem poročali tudi o škodi v Nikopolu.

Ukrajinska vojska trdi, da je sestrelila 90 brezpilotnih letalnikov, 70 pa so jih od tarč odvrnili z elektronskim motenjem. Napadi so prizadeli regije Odesa, Harkov, Dnjepropetrovsk, Kirovograd, Sumi, Černihiv in Kijev, so objavili na Telegramu.

8.30 Rusija noče Ukrajine v Natu

Moskva bo zahtevala zagotovila, da Ukrajina ne bo postala članica Nata in da bo Ukrajina ostala nevtralna v morebitnem mirovnem sporazumu, je v intervjuju za ruski medij Izvestija dejal ruski uradnik.

"Zahtevali bomo, da železna varnostna jamstva postanejo del tega sporazuma," je dejal namestnik zunanjega ministra Aleksander Gruško.

"Del teh jamstev bi moral biti nevtralni status Ukrajine, zavrnitev držav Nata, da bi jo sprejele v zavezništvo," je dodal.

Gruško je tudi ponovil, da Rusija nasprotuje kakršnikoli udeležbi mirovnih sil iz držav članic Nata v Ukrajini.

7.00 Trump za torek napovedal pogovore s Putinom

"Konec tedna je bilo veliko narejenega. Videti želimo, ali lahko končamo to vojno," je predsednik ZDA po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal novinarjem na krovu predsedniškega letala Air Force One.

Napovedal je, da se bo v torek pogovarjal s Putinom. "Govorila bova o ozemlju. Govorila bova o elektrarnah," je dejal in dodal, da že potekajo pogovori o "delitvi določenega imetja" med Rusijo in Ukrajino.

V okviru Trumpovih dosedanjih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini so ZDA že predlagale 30-dnevno prekinitev ognja.

Kijev je nanjo pristal, Putin pa je ob načelnem izrazu podpore nanizal še vrsto pogojev za dosego miru. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ga je obtožil, da poskuša sabotirati diplomatska prizadevanja za ustavitev spopadov.

Trumpov odposlanec Steve Witkoff, ki se je pred dnevi s Putinom sestal na daljšem srečanju, je v nedeljo za mrežo CNN izrazil pričakovanje "res dobrega in pozitivnega pogovora" predsednikov ZDA in Rusije ta teden. Trump po njegovih besedah v prihodnjih tednih pričakuje neke vrste dogovor.