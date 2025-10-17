Nesrečna psička poginila zaradi malomarnosti

V stanovanjski soseski Planina v Kranju je v ponedeljek poginil mlad pes, na katerega je padla kovinska ovira za preprečevanje vožnje med bloki. Na Mestni občini Kranj dogodek obžalujejo. Da bi preprečili ponovitev in zagotovili varnost, so izvajalcu naročili, naj ovire utrdi ali zamenja z drugimi. Zadevo preiskuje tudi policija.

Na medije so se v četrtek obrnili lastniki nesrečne psičke, ki so želeli opozoriti na prežečo nevarnost. Pojasnili so, da z družino že vrsto let živijo na Planini. V ponedeljek dopoldan so se s hčerkama, starima štiri in osem let, odpravili na sprehod s štirimesečno psičko, ki so jo dobili konec avgusta. Pot jih je vodila mimo otroških igrišč in centra za dnevno varstvo starejših, kjer so postavljene tehnične ovire za vozila.

Vse tri težke in ostre jeklene konstrukcije, kvadratne oblike in višine približno en meter so bile postavljene pokonci. Kot so opisali dogodek, je psička, ki jo je starejša hčerka vodila na pasjem povodcu, nenadoma nekaj zavohala, spremenila smer in šla pod prvo izmed ovir. Ker je bila na povodcu, je z vrvico podrsala po notranji strani ovire in hčerka je z napeto vrvico že počepnila, da bi šla za njo. Takrat pa je tehnična ovira, ki ni bila fiksirana, padla in z ostrim robom okvirja zadela v zatilje psičke, ki je zaradi poškodb poginila.

Vzrok je malomarnost odgovornih

Dogodku je bilo priča več oseb in ena izmed njih je poklicala policijo, saj naj bi presodila, da se je tragedija zgodila zaradi velike malomarnosti odgovornih oseb. Policija je opravila ogled dogodka. Družina, ki je izgubila psičko, je pozneje istega dne preverila, ali so pristojni poskrbeli, da se kaj podobnega ali še hujšega, saj bi ovira lahko padla tudi na otroka, ne bi več zgodilo.

"Temu je sledil velik šok - mesto tragedije ni bilo niti označeno niti zaščiteno. Še huje, nekdo je v tem času ponovno dvignil ležečo tehnično oviro na način, kot je bila pred tragedijo," so opozorili lastniki. Kot so pojasnili, so bile vse omenjene ovire še vedno povsem prosto gibljive in s tem nevarnost za novo tragedijo velika.

Na Mestni občini Kranj so zapisali, da so postavitev ovir, ki preprečujejo vožnjo z avtomobili med stanovanjskimi bloki, na željo stanovalcev naročili Komunali Kranj, ki je preklopne tehnične ovire tudi namestila. "Prejšnji teden so naši uslužbenci preverili trdnost ovire in ugotovili, da ni nobenih težav," so poudarili na občini.

Zganila se je tudi občina

Za tragični dogodek, ki ga obžalujejo, so na občini izvedeli v sredo. "Takoj smo opravili ogled, vendar jasnega odgovora, kako je mogoče, da je stoječa ovira padla, še nimamo. Izvajalcu del smo naročili, da še enkrat pregleda ovire in jih bodisi dodatno utrdi oziroma zamenja z drugimi," so izpostavili v mestni upravi.

Kot je dejal kranjski župan Matjaž Rakovec, ga je dogodek tudi osebno prizadel. "Tudi sam imam doma psička, na katerega smo zelo navezani, in razumem stisko družine. Upam, da se bo družina odzvala mojemu vabilu, da jim naše obžalovanje in opravičilo izrazim tudi osebno," je poudaril.

Dogodek preiskuje tudi policija. Na Policijski upravi Kranj so pojasnili, da so policisti opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo zbiranje obvestil tudi o morebitnem kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni dolžnosti ali morebitnem prekršku iz pristojnosti policije. O dogodku so obvestili tudi lastnika javne infrastrukture.