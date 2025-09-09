Torek, 9. 9. 2025, 11.20
50 minut
Zaradi gorečega vozila na primorki še vedno zastoj
Potem ko je bila zaradi gorečega vozila zaprta primorska avtocesta pred Nanosom poti Kopru, je po zadnjih informacijah na tem delu oviran promet zaradi odstranjevanja poškodovanega vozila. Nastaja zastoj med Uncem in Nanosom.
Med Studencem in Razdrtim je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas.
Na mariborski vzhodni obvoznici je oviran promet med Malečnikom in Vodolami proti Avstriji zaradi okvare vozila.
Na primorski avtocesti je pred Kastelcem proti Ljubljani oviran promet na voznem pasu zaradi okvare vozila.