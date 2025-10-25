Zaradi del je v Ljubljani danes zaprta Dunajska cesta na odseku med Vilharjevo cesto in Trgom OF. Zapora naj bi predvidoma trajala do ponedeljka do 5. ure, a bodo dela v nedeljo odvisna od vremena. Obvoz je urejen po Celovški cesti ter Drenikovi in Samovi ulici. Normalno prevozne so površine za pešce in kolesarje.

Na Dunajski cesti izvajajo zaključna asfalterska dela, potem ko so poglobili vozišče ter uredili odvodnjavanje in pločnike, je ta tedna pojasnila direkcija za infrastrukturo.

Do zaključka del, predvidoma do 30. novembra, morajo asfaltirati še zaključni sloj, izvesti talne horizontalne označbe ter dokončati montažo in obdelavo ograje na območju nadhoda, za kar bodo potrebne še krajše delne zapore ceste, so dodali na direkciji ter uporabnike zaprosili za potrpežljivost in razumevanje.

Dela v prvi fazi

Ureditev Dunajske ceste je sicer del projekta nadgradnje železniškega območja ljubljanskih postaj. Dela so stekla januarja, v prvi fazi je predvidena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Ta poleg gradnje nadomestnega železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto predvideva še nadgradnjo osrednjega dela železniške postaje Ljubljana ter gradnjo nadomestnih železniških nadvozov čez Šmartinsko in Potrčevo cesto. Dela naj bi bila zaključena v letu 2027.

V drugi fazi je nato predvidena še nadgradnja železniških postaj Ljubljana Šiška, Ljubljana Moste in Ljubljana Zalog, kot tudi postajališča Ljubljana Polje ter odsekov med postajami.