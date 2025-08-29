Desetega septembra se bo končalo glasovanje za naj planinsko kočo letošnjega leta. Če še niste oddali svojega glasu, ga le dajte. Če pa iščete idejo, do katere koče in na katero goro na turo, ste pa tudi na pravem mestu. Na siol.net vas vsak petek popoldne v rubriki Nasvet za izlet v hribe povabimo v gore, tokrat od ene koče do druge, vmes pa še na razgledni vrh in ob jezero, obkroženo z vrhovi. Pohodu do Krnskega jezera namreč lahko dodate piko na i in se povzpnete še na Veliko Babo. Samo poglejte v videu, kakšen razgled se vam obeta!

Naša dva cilja: Krnsko jezero in Velika Baba Foto: Matej Podgoršek Planinski dom pri Krnskih jezerih (1.383 metrov nadmorske višine) in Krnsko jezero (1.391 m) sta med bolj obiskanimi gorskimi destinacijami, tudi med tujci, ki so to poletje v slovenskih hribih v veliki večini. Lahko pa turi do največjega visokogorskega jezera pri nas za piko na i dodate še vzpon na enega od vrhov nad jezerom. Na teh gneče zagotovo ne bo. Približno tri ure in pol hoje ter 1.300 višinskih metrov vas čaka, če se povzpnete na Veliko Babo (2.061 m).

Izhodišče v Lepeni Foto: Matej Podgoršek Izhodišče je v dolini Lepena, torej v stranski dolini reke Soče. Pri Velikih koritih Soče se zavije v Lepeno in zapelje vse do konca, kjer je dovolj možnosti za parkiranje pred planinskim domom dr. Klementa Juga (700 m), ki je do konca septembra stalno odprt, do novembra pa občasno. S parkirišča nas tabla usmeri na široko mulatjero proti planinskemu domu pri Krnskih jezerih. Množina? Ja, jezer več, ob Krnskem jezeru, ki ga vsi poznamo, je v neposredni bližini koče pri jezerih še manjše Dupeljsko jezero, na drugi strani Krna oziroma pod Batognico in Peski pa je jezero v Lužnici.

Široka mulatjera iz Lepene do Krnskega jezera Foto: Matej Podgoršek Z izhodišča se cikcak na pobočje zložno vzpenjamo po severozahodnem pobočju, skozi gozd. Večji čas je povsem senčno. Še poleti je tu zjutraj lahko precej hladno. Nekajkrat se nam, ko prečkamo poseko pod tovorno žičnico, odpre pogled nazaj na Lepeno. Je pa mulatjera, torej ostanek stare italijanske vojaške poti, kar nekoliko monotona. Ni in ni je konec. V slabi uri in pol se povzpnemo za 600 višinskih metrov, do zgornje postaje tovorne žičnice, kjer se pešpot položi.

Na vzponu po zahodnem pobočju Babe se nam odpre prvi pogled proti Krnu in dolini s Krnskim jezerom. Foto: Matej Podgoršek

Na sedlu med Monturo in Babo krenemo levo navzgor proti našemu cilju s to mogočno južno steno. Foto: Matej Podgoršek Kmalu dosežemo mesto, kjer je označena višina zimske odeje. Kako malo snega imamo zadnja leta! Le okoli metra. Izjema je bilo leto 2021, skoraj dva metra in pol. Nekaj minut hoje naprej, na 1.425 metrih nadmorske višine, je razpotje. Naravnost gre pot do koče pri Krnskih jezerih in Krnskega jezera. Do koče je le nekaj minut, približno 20 pa do jezera. A mi najprej zavijemo levo za Veliko Babo.

Pred nami so še zadnji koraki po široki mulatjeri, ko pa dosežemo zahodno pobočje Babe, markacijam sledimo po precej ožji stezi. Kmalu se nam prvič pokažejo Krn, levo Šmohor in desno Lemež, med katerima je Krnsko jezero. Tega bomo uzrli nekaj višje. Po zahodnem pobočju Velike Babe se vzpnemo do sedla med našim ciljem na levi in Monturo na desni ter pogledom navzdol na Lepeno. Na Monturo gre nemarkirana pot naravnost, mi se držimo leve markirane poti na Veliko Babo z mogočno navpično južno steno.

Pogled na Veliko Babo z njenega drugega, nekaj metrov nižjega vrha. Foto: Matej Podgoršek

Pogled z Velike Babe proti Krnskemu jezeru in Krnu Foto: Matej Podgoršek Med ruševjem, prek korenin in višje po bolj skalnatem terenu se zdaj vzpenjamo najbolj strmo na tej kondicijsko kar zahtevni turi. Tega odseka je za dobre pol ure. In smo na 2.016 metrov visoki gori, najvišji na vzhodnem grebenu nad Lepeno. Skupaj je torej vzpona za od tri do štiri ure, odvisno, kako hitri smo. Naredimo pa dobrih 1.300 višinskih metrov. Baba ima pravzaprav dva vrhova, v nekaj minutah lahko osvojimo še drugega.

Velika Baba (2.016 metrov) in Krnsko jezero (1.391 metrov)



Izhodišče: dom dr. Klemena Juga v Lepeni (700 metrov)

Višinska razlika po poti: 1.400 metrov

Čas za vzpon: tri ure in pol

Zahtevnost: nezahtevna markirana pot



Zemljevid planinskih poti iz Lepene najdete : dom dr. Klemena Juga v Lepeni (700 metrov): 1.400 metrovtri ure in pol: nezahtevna markirana potplaninskih poti iz Lepene najdete na maPZS

Največje slovensko visokogorsko jezero bomo občudovali s ptičje perspektive. Foto: Matej Podgoršek

Planinski dom pri Krnskih jezerih Foto: Matej Podgoršek Za sestop do koče pri Krnskih jezerih (do konca septembra je odprta vse dni v tednu) in Krnskega jezera je najlažja izbira vrnitev po isti poti, do tistega razpotja, kjer smo prej zavili levo za Veliko Babo. Če ste za dodaten izziv, pa lahko sestopite po nemarkirani poti čez Monturo ali pa po nemarkirani poti čez Zeleno Škrbino. V teh dveh primerih se spustite do mulatjere, ki s sedla pod Bogatinom vodi do Krnskega jezera. A to celotno turo spremeni v 18-kilometrski krog. Od jezera in planinskega doma se v vsakem primeru na izhodišče vrnemo po poti pristopa.

Krnsko jezero in Velika Baba v ozadju Foto: Matej Podgoršek