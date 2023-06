Rus fotografiral slovenska vojaška letala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mlajši moški iz Rusije je 4. junija v enem od hangarjev vojaškega letališča Slovenske vojske fotografiral opremo in prostore, zaradi česar je posredovala vojaška policija, poroča TV Slovenija.

Incident se je po poročanju TV Slovenija zgodil 4. junija, ko je na vojaškem letališču Slovenske vojske v Cerkljah ob Krki potekal dan odprtih vrat.

Ruskega državljana, za katerega je bilo pozneje ugotovljeno, da je študent v Novem mestu, ta podatek je sicer še neuraden, so s fotoaparatom zasačili v hangarju, ki ni bil odprt za javnost. Ker naj bi opremo in prostore fotografiral zelo metodično, ga je pridržala in izprašala vojaška policija.

Moškega so kasneje izpustili na prostost, o incidentu pa je bila obveščena tudi Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova), ki dogodka ne komentira, še poroča TV Slovenija.