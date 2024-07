Obsodili ameriškega novinarja, ki naj bi ga izmenjali z ruskima vohunoma v Sloveniji #video

Ameriškega novinarja Evana Gershkovicha so v ruskem Jekaterinburgu zaradi domnevnega vohunjenja obsodili na 16 let zapora. Proces proti 32-letnemu novinarju časnika Wall Street Journal se je začel konec junija. Postal je prvi novinar po padcu Sovjetske zveze, ki je bil v Rusiji obsojen zaradi vohunjenja. Omenjeni ameriški časnik je sicer poročal, da bi lahko Gershkovicha zamenjali z ruskima vohunoma, ki so ju decembra 2022 prijeli v Sloveniji.

Po morebitni obsodbi na tajnem sojenju v Sloveniji bi bila lahko ruska vohuna v igri za izmenjavo zapornikov med ZDA in Rusijo, je sredi junija poročal Wall Street Journal (WSJ). V Kremlju so sicer potrdili, da sta Washington in Moskva v stikih zaradi morebitne izmenjave zapornikov, tudi novinarja Gershkovicha, je poročal ameriški poslovni časnik.

Nista bila Argentinca, ampak elitna ruska vohuna

WSJ je opisal tudi zgodbo ruskih vohunov v Sloveniji, ki sta se predstavljala kot zakonski par iz Argentine, v resnici pa sta bila del ruske vohunske mreže v zahodnih državah. Predstavljala sta se kot Maria Rosa Mayer Munoz in Ludwig Gisch, dejansko pa sta Ana Valerevna Dulceva in Artem Viktorovič Dulcev, elitna agenta ruske obveščevalne službe SVR, časopis navaja slovenske in zahodne obveščevalce.

Ruska vohuna sta se predstavljala kot zakonski par iz Argentine, v resnici pa sta bila del ruske vohunske mreže v zahodnih državah. Prebivala sta v tej hiši v Črnučah. Foto: Bojan Puhek

Ruski par je sicer v Slovenijo prišel leta 2017 preko številnih držav. Po navedbah časopisa je Slovensko obveščevalno varnostno agencijo (Sova) na sumljivi par opozorila obveščevalna agencija zavezniške države, ki pa je niso imenovali. "Sodelovali smo v največji tajnosti," je za WSJ izjavil Vojko Volk, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba.

Gershkovich v kazenski koloniji pod strogim režimom

Glede na obsodbo v Rusiji bo Gershkovich kazen prestajal v kazenski koloniji, in sicer pod t. i. strogim režimom, kar pomeni strožje pogoje bivanja. Od prvega zaslišanja konec junija se je sojenje proti ameriškemu novinarju nadaljevalo izjemno hitro, medtem ko so se drugi podobni primeri v Rusiji pogosto zavlekli, saj so se obravnave vrstile več tednov ali celo mesecev, navaja AFP.

Dopisnika ameriškega časnika Wall Street Journal so ruske oblasti pridržale marca lani, ko je bil na novinarski odpravi v Jekaterinburgu. V ruskem zaporu je že preživel skoraj 16 mesecev. Tako on kot njegov delodajalec, njegova družina in oblasti v ZDA so sicer ves čas odločno zanikali obtožbe o vohunjenju.

Kritike obsodbe EU in številni evropski voditelji so se kritično odzvali na obsodbo Gershkovicha. Ameriški predsednik Joe Biden je ponovil, da je novinar nedolžen, in poudaril, da si ZDA prizadevajo za njegovo osvoboditev. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je v imenu EU ostro obsodil izrečeno kazen in pozval k izpustitvi novinarja ter vseh drugih političnih zapornikov v Rusiji. Ocenil je, da Rusija svoj spolitiziran pravni sistem uporablja za kaznovanje novinarstva. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je ocenila, da je izrečena kazen nasprotje pravičnosti in da je bilo sojenje politično motivirano in navidezno. K takojšnji izpustitvi novinarja ob poudarku, da novinarstvo ne bi smelo biti kaznivo dejanje, je pozval britanski premier Keir Starmer. Menil je, da obsodba samo poudarja popolni prezir Rusije do svobode medijev. Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock ocenjuje, da obsodba Gershkovicha kaže na strah ruskega predsednika Vladimirja Putina pred močjo dejstev. "Sodba je politično motivirana in je del Putinove vojne propagande."

Dokazov o njegovem domnevnem vohunjenju Moskva ni podala, sporočila je le, da so ga ujeli pri delu. Tožilstvo ga je obtožilo zbiranja tajnih informacij o ruskem proizvajalcu tankov Uralvagonzavod.

Po mnenju Washingtona je bil namen Gershkovicheve aretacije predvsem to, da bi ga Moskva uporabila kot aduta v pogajanjih za izpustitev Rusov, obsojenih v tujini.

Na obsodbo se je že odzval Gershkovichev delodajalec Wall Street Journal. "Do sramotne obsodbe prihaja po tem, ko je Evan 478 dni neupravičeno preživel v zaporu, onemogočeno mu je bilo poročanje – vse samo zato, ker je opravljal svoje delo," sta zapisala lastnik časnika Almar Latour in odgovorna urednica Emma Tucker.