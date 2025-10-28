Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je uspešno začela nastope na turnirju WTA 250 v kitajskem Jiujiangu. Juvan se je v prvem krogu pomerila z Američanko Claire Liu, leta 2023 že 52. igralko na svetovni lestvici, ki se podobno kot Juvan vrača med najboljše. Tokrat je bila uspešnejša Ljubljančanka, ki je zmago slavila v treh nizih. Svoje nastope je že končala Veronika Erjavec. V drugem krogu mastersa v Parizu pa je hladno prho doživel prvi igralec sveta Carlos Alcaraz, izločil ga je Britanec Cameron Norrie. Španec je s tem velikemu tekmecu Janniku Sinnerju ponudil priložnost, da z zmago na pariškem turnirju znova prevzame prvo mesto na lestvici.

Tekmica Liu, ki si je po uspešnih nastopih vzela premor zaradi duševnega zdravja, se to sezono vrača. Vendar je 25-letni Američanki v prvem krogu Jiangxija v kitajskem mestu Jiujiang načrte prekrižala leto dni mlajša Slovenka.

Liu je sicer odločno začela dvoboj in prvi niz dobila s 6:3, vendar je Juvan takoj odgovorila in v drugem nizu tekmici prepustila vsega dve igri. V odločilnem tretjem nizu je Juvan uspel brejk v četrti igri za prednost 3:1. Sledil je zdravniški premor.

Kljub temu je Juvan prednost povišala na svoj začetni udarec (4:1), vendar ji je tekmica nato vrnila z isto mero in izenačila na 4:4. Juvan je povedla s 5:4, imela pri prednosti 40:30 priložnost za zmago, a je Liu izenačila na 5:5.

Juvan je nato povedla s 6:5, potem pa za priborjeno zmago tekmici odvzela začetni udarec. Slovenka je slavila po slabih treh urah (2:53 minute) igre z 2:6, 6:3 in 7:5.

Ljubljančanka se bo v naslednjem krogu pomerila z vrstnico Alycio Parks iz ZDA, ki je tretja nosilka turnirja in 65. igralka na svetovni lestvici.

Zhang drugič v petih dneh usodna za Erjavec

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je izpadla v prvem krogu turnirja WTA 250 v Hongkongu. Za preboj v osmino finala je bila gladko z dvakrat po 6:2 boljša domačinka Shuai Zhang. Šestintridesetletna veteranka, nekdanja 22. igralka sveta, je Erjavec v četrtek zaustavila tudi v drugem krogu turnirja WTA v Guangzhouju.

Petindvajsetletna Ljubljančanka, ki je ta teden z 98. mestom dosegla rekordno uvrstitev na svetovni lestvici, izkušenejši igralki nikakor ni mogla vsiliti svojega načina igre.

Zhang, ki ima v dvojicah dva naslova na turnirjih za veliki slam, ni imela večjih težav in je že po 60 minutah dvoboja napredovala v naslednji krog.

Kitajka je sicer 107. igralka sveta, a ima na turnirjih WTA tri naslove v posamični konkurenci, dvakrat je slavila v Guangzhouju (2013, 2017) in enkrat v Lyonu (2022).

Alcaraz Sinnerju ponudil priložnost za skok na vrh

Carlos Alcaraz je bil v prvem krogu mastersa prost, danes zvečer pa je za veliko presenečenje pariškega turnirja poskrbel Norrie.

Britanec, ki ima v Parizu status šele 31. nosilca in je v prvem krogu premagal Argentinca Sebastiana Baeza, je proti slovitemu tekmecu slavil v treh nizih. Zdaj je razmerje zmag v medsebojnih dvobojih le še 5-3 za Alcaraza.

S hitrim porazom pa je Španec tudi priprl vrata do spremembe povsem na vrhu lestvice ATP. Prvo mesto, na zadnji lestvici ima Alcaraz 11.340, najbližji zasledovalec Jannik Sinner pa 10.500 točk, lahko Španec še izgubi. A za skok na vrh bo moral južnotirolski zvezdnik pariški masters dobiti.

Carlos Alcaraz je izpadel v drugem krogu pariškega mastersa. Foto: Reuters

Za Alcaraza se tako nadaljujejo slabi nastopi na mastersih v francoski prestolnici, kjer še nikoli ni prišel prek četrtfinala, lani se je poslovil v osmini finala, leta 2023 pa tako kot letos že v drugem krogu.

Norrie se bo za nadaljevanje pomeril z boljšim iz obračuna med domačinoma Arthurjem Rinderknechom in Valentinom Vacherotom.

"Letos sem res garal, zato je takšna zmaga res prava nagrada. Morda je to največji uspeh v moji karieri, ta zmaga mi res ogromno pomeni. Lani sem tu izpadel v kvalifikacijah, zdaj sem premagal številko 1," je za prireditelje po dvoboju dejal Norrie, ki je bil doslej najvišje na osmem mestu lestvice ATP.

Izidi: * Pariz, masters ATP 1000 (6.128.940 evrov):

- 2. krog:

Felix Auger-Aliassime (Kan/9) - Francisco Comesana (Arg) 6:7 (2), 6:3, 6:3;

Gabriel Diallo (Kan) - Tallon Griekspoor (Niz) 6:3, 6:4;

Camilo Ugo Carabelli (Arg) - Martin Etcheverry Tomas (Arg) 7:5, 6:3;

Valentin Vacherot (Mon) - Jiri Lehečka (Češ/14) 6:1, 6:3;

Cameron Norrie (VBr) - Carlos Alcaraz (Špa/1) 4:6, 6:3, 6:4;

Ben Shelton (ZDA/5) - Flavio Cobolli (Ita) 7:6 (4), 6:3;

Andrej Rubljov (Rus/12) - Learner Tien (ZDA) 6:4, 6:4; * Hongkong, WTA 250 (236.415 evrov):

- 1. krog:

Himeno Sakatsume (Jap) - Sofia Kenin (ZDA/4) 6:2, 6:1;

Sorana Cirstea (Rom/7) - Dalma Galfi (Mad) 7:5, 6:3;

Victoria Mboko (Kan/3) - Talia Gibson (Avs) 6:7 (2), 6:1, 6:4;

Wong Chong Eudice (Hkg) - Suzan Lamens (Niz) 6:3, 6:4;

Emiliana Arango (Kol/8) - Moyuka Uchijima (Jap) 6:7 (3), 6:1, 6:4;

Leylah Fernandez (Kan/2) - Xiyu Wang (Kit) 6:1, 6:4;

Ana Kalinska (Rus/6) - Kamila Rahimova (Rus) 6:4, 6:4;

Belinda Benčič (Švi/1) - Aljaksandra Sasnovič (Blr) 6:3, 6:4;

Shuai Zhang (Kit) - Veronika Erjavec (Slo) 6:2, 6:2.

Alexandra Eala (Fil) - Katie Boulter (VBr) 6:4, 2:1 - predaja; WTA 250, Jiujiang (236.415 evrov):

- 1. krog:

Kaja Juvan (Slo) - Claire Liu (ZDA) 3:6, 6:2, 7:5;

Alycia Parks (ZDA/3) - Zhu Lin (Kit) 6:3, 2:1 - predaja;

Ana Blinkova (Rus) - Chloe Paquet (Fra) 6:4, 6:4;

Elisabetta Cocciaretto (Ita) - Maria Camila Osorio (Kol/7) 6:2, 3:0 - predaja;

Viktorija Golubić (Švi/2) - Rina Saigo (Jap) 6:2, 6:4;

Lilli Tagger (Avt) - Chenting Zhu (Kit) 6:2, 6:1;

Zhuoxuan Bai (Kit) - Ann Li (ZDA) 6:3, 6:1;

Jelena Pridankina (Rus) - Yue Yuan (Kit) 6:2, 3:6, 7:6 (5);

Bai Zhuoxuan (Kit) - Ann Li (ZDA/1) 6:3, 6:1

