Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
11. 5. 2026,
16.03

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
Fokus SLS uskladitev Demokrati NSi SDS partnerstvo koalicijska pogodba Janez Janša Janez Janša

Ponedeljek, 11. 5. 2026, 16.03

14 minut

Janša: Koalicijska pogodba je usklajena 95-odstotno, pričakujemo, da jo bomo končali ta teden

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
Janez Janša, SDS | Janez Janša je sporočil, da je koalicijska pogodba usklajena 95-odstotno. | Foto STA

Janez Janša je sporočil, da je koalicijska pogodba usklajena 95-odstotno.

Foto: STA

Predsednik SDS Janez Janša je ob robu današnje izredne seje DZ sporočil, da je koalicijska pogodba usklajena 95-odstotno, zato pričakujejo, da bodo usklajevanja - ta potekajo z Demokrati ter NSi, SLS in Fokus - končali ta teden. Pod kandidaturo za mandatarja pa pričakuje podpise "od strank, ki bodo tako ali drugače podprle koalicijsko pogodbo", je dejal. Kot je pojasnil v DZ, je nekaj stvari še na mizi in še niso usklajene. "Kakšnih pet odstotkov je še na mizi, tudi nekatere večje stvari. Računamo, da jo bomo uskladili do konca tedna," je še poudaril Janša. Drugi krog za vlaganje mandatarskih kandidatur se sicer izteče v torek prihodnji teden.

Predsednik SDS Janez Janša je v državnem zboru povedal, da je koalicijska pogodba novonastajajoče vlade trenutno 95-odstotno usklajena. "Kakšnih pet odstotkov je še na mizi, tudi nekatere večje stvari. Računamo, da jo bomo uskladili do konca tedna," je v državnem zboru povedal Janša in na vprašanje, kdaj bi lahko stranke SDS ter trojček NSi, SLS in Fokus ter Demokrati podpisali koalicijsko pogodbo, odgovoril, da bo do podpisa lahko prišlo, ko bo ta usklajena.

"Na mizi še okoli pet odstotkov"

Janša je dejal, da je glede koalicijske pogodbe "na mizi še okoli pet odstotkov". "So tudi nekatere večje, težje stvari," je priznal. Podpis pogodbe pričakuje, "ko bo ta usklajena", naslednja faza pa je kadrovski razrez.

Prav tako Janša ni razkril, kdaj bi bil lahko v državni zbor vložen predlog njegove kandidature za mandatarja, je pa poudaril zgolj, da se drugi krog za vlaganje mandatarskih kandidatur izteče prihodnji teden v torek. Kot je še poudaril prvak stranke SDS, bo, ko bo koalicijska pogodba podpisana, na vrsto prišel tudi razrez ministrskih mest v novi vladi.

Ne glede na to, kdaj se predlog za mandatarja vloži, nadaljevanje postopka ni možno, dokler se ne izteče 14-dnevni rok, je spomnil. "Ta se izteče naslednji torek," je dodal.

Janša meni, da bi novo vlado lahko dobili v začetku junija

Na vprašanje, kdaj pričakuje, da bo Slovenija imela naslednjo vlado, pa je odgovoril: "Če jo bo imela, so za to postavljeni dokaj jasni zakonski roki." Meni, da je mogoče, da bi novo vlado dobili v začetku junija. "Bistveno več časa ni," je dodal.

Pričakuje toliko podpisov, da bo dovolj za kandidaturo

Na vprašanje, koliko poslanskih podpisov pričakuje pod koalicijsko kandidaturo ob govoricah o pritiskih na poslance Demokratov in Resnice, pa je odvrnil, da ne računajo na nič. Pričakuje pa toliko podpisov, da bo dovolj za kandidaturo. "Se pravi od strank, ki bodo tako ali drugače podprle koalicijsko pogodbo," je dodal.

SDS, Demokrati in trojček NSi, SLS, Fokus so sicer že uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo nove vlade. V njej, kot kaže, ne bo Resnice, bo pa ta podpirala vlado pri nekaterih vprašanjih. Med drugim bodo njihovi glasovi potrebni za izvolitev mandatarja, saj ta za izvolitev potrebuje 46 glasov.

Več o tem najdete v spodnjem članku:

državni zbor, izredna seja DZ
Novice Interventnemu zakonu se obeta podpora. Žavbi: Se vidimo na zakonodajnem referendumu.

Preberite še:

Ustanovna seja državnega zbora. Janez Janša, poslanska skupina SDS.
Novice To je 20 točk koalicijske pogodbe morebitne manjšinske vlade
Izjave ob robu seje skupnega odbora DZ, na kateri so obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije.
Novice Finančni minister Klemen Boštjančič: Šokiran sem

Fokus SLS uskladitev Demokrati NSi SDS partnerstvo koalicijska pogodba Janez Janša Janez Janša
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.