Predsednik SDS Janez Janša je ob robu današnje izredne seje DZ sporočil, da je koalicijska pogodba usklajena 95-odstotno, zato pričakujejo, da bodo usklajevanja - ta potekajo z Demokrati ter NSi, SLS in Fokus - končali ta teden. Pod kandidaturo za mandatarja pa pričakuje podpise "od strank, ki bodo tako ali drugače podprle koalicijsko pogodbo", je dejal. Kot je pojasnil v DZ, je nekaj stvari še na mizi in še niso usklajene. "Kakšnih pet odstotkov je še na mizi, tudi nekatere večje stvari. Računamo, da jo bomo uskladili do konca tedna," je še poudaril Janša. Drugi krog za vlaganje mandatarskih kandidatur se sicer izteče v torek prihodnji teden.

Predsednik SDS Janez Janša je v državnem zboru povedal, da je koalicijska pogodba novonastajajoče vlade trenutno 95-odstotno usklajena. "Kakšnih pet odstotkov je še na mizi, tudi nekatere večje stvari. Računamo, da jo bomo uskladili do konca tedna," je v državnem zboru povedal Janša in na vprašanje, kdaj bi lahko stranke SDS ter trojček NSi, SLS in Fokus ter Demokrati podpisali koalicijsko pogodbo, odgovoril, da bo do podpisa lahko prišlo, ko bo ta usklajena.

"Na mizi še okoli pet odstotkov"

Janša je dejal, da je glede koalicijske pogodbe "na mizi še okoli pet odstotkov". "So tudi nekatere večje, težje stvari," je priznal. Podpis pogodbe pričakuje, "ko bo ta usklajena", naslednja faza pa je kadrovski razrez.

Prav tako Janša ni razkril, kdaj bi bil lahko v državni zbor vložen predlog njegove kandidature za mandatarja, je pa poudaril zgolj, da se drugi krog za vlaganje mandatarskih kandidatur izteče prihodnji teden v torek. Kot je še poudaril prvak stranke SDS, bo, ko bo koalicijska pogodba podpisana, na vrsto prišel tudi razrez ministrskih mest v novi vladi.

Ne glede na to, kdaj se predlog za mandatarja vloži, nadaljevanje postopka ni možno, dokler se ne izteče 14-dnevni rok, je spomnil. "Ta se izteče naslednji torek," je dodal.

Janša meni, da bi novo vlado lahko dobili v začetku junija

Na vprašanje, kdaj pričakuje, da bo Slovenija imela naslednjo vlado, pa je odgovoril: "Če jo bo imela, so za to postavljeni dokaj jasni zakonski roki." Meni, da je mogoče, da bi novo vlado dobili v začetku junija. "Bistveno več časa ni," je dodal.

Pričakuje toliko podpisov, da bo dovolj za kandidaturo

Na vprašanje, koliko poslanskih podpisov pričakuje pod koalicijsko kandidaturo ob govoricah o pritiskih na poslance Demokratov in Resnice, pa je odvrnil, da ne računajo na nič. Pričakuje pa toliko podpisov, da bo dovolj za kandidaturo. "Se pravi od strank, ki bodo tako ali drugače podprle koalicijsko pogodbo," je dodal.

SDS, Demokrati in trojček NSi, SLS, Fokus so sicer že uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo nove vlade. V njej, kot kaže, ne bo Resnice, bo pa ta podpirala vlado pri nekaterih vprašanjih. Med drugim bodo njihovi glasovi potrebni za izvolitev mandatarja, saj ta za izvolitev potrebuje 46 glasov.

