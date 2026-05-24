Nuša Derenda je prvič postala babica

Pevka Nuša Derenda se je razveselila novega naziva, saj je prvič postala babica. Njen mlajši sin Gašper je z ženo dobil prvega otroka. Veselo novico je razkrila med gostovanjem na enem izmed slovenskih radiev, kjer je povedala tudi, da se že veseli letošnjega poletja, ki ga bo preživela z vnukinjo.

Družini pevke Nuše Derenda se je pridružil nov član. Njen mlajši sin Gašper se je z ženo Tinko, s katero sta se poročila avgusta lani, razveselil naraščaja, saj se jima je rodila deklica. Nuša in njen mož Frenk sta tako prvič postala babica in dedek.

Veselo novico je slovenska pevka razkrila na gostovanju na radiu Krka, kjer je povedala tudi, da se že veseli letošnjega poletja, ki ga bo preživela z vnukinjo, saj "tudi sama potrebuje počitek in mir". Kdaj se je vnukinja rodila in kakšno je njeno ime, Derenda ni razkrila.

Nov naziv stric je dobil tudi starejši sin Nuše Derenda, Matevž Derenda, ki tako kot njegova mama stopa po glasbenih poteh. Poleg tega smo ga spoznali kot radijskega voditelja, sinhronizatorja risank in tekmovalca v televizijskem šovu Znan obraz ima svoj glas, bil pa je tudi eden od treh članov fantovske zasedbe Booom!

