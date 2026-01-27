Kdo vse bo upravičen do 30 odstotkov višjega otroškega dodatka?

Za izboljšanje položaja družin, v katerih za otroke skrbi samo mati ali samo oče, je vlada pripravila zakonsko spremembo definicije enostarševske družine, s katero se bo razširil krog upravičencev do 30 odstotkov višjega otroškega dodatka. Sprememba definicije enostarševske družine bo odslej veljala v primerih, ko je otrok dodeljen v vzgojo in varstvo enemu od staršev.

Po veljavnem zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se za otroke, ki živijo v enostarševskih družinah, upošteva 30-odstotno povečanje zneska otroškega dodatka, kolikor jim pripada glede na dohodkovni razred.

Za enostarševsko družino velja skupnost enega od staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem nima prejemkov za preživljanje, ali je drugi od staršev neznan, ali kadar otrok po drugem od staršev dejansko ne dobiva sredstev za preživljanje.

Na ministrstvu želijo opredelitev razširiti

Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve želijo pred koncem mandata to opredelitev razširiti, in sicer tako, da bi se med enostarševske uvrščale tudi družine, v katerih je otrok zaupan v varstvo in vzgojo enemu od staršev ter je upravičen do nadomestila preživnine – izplačuje jo javni preživninski sklad in za otroke, stare do šest let, znaša 95 evrov, za otroke med šestim in 14. letom starosti 105 evrov, za starejše od 14 let pa 124 evrov – ali ima določeno preživnino, ki je nižja od nadomestila, poroča časnik Delo.

Ob predložitvi dokazov bodo centri za socialno delo po lastni presoji ta status lahko dodelili tudi v primerih, ko prispevek drugega od staršev presega ta znesek, a obstajajo izjemne socialne okoliščine.

Humanitarne organizacije podpirajo spremembo in se zavzemajo za to, da bi bil otroški dodatek za polovico in ne le tretjino višji. Zaznavajo namreč, v kakšnem položaju so številne družine, v katerih za otroke skrbi samo eden od staršev. "Od približno 350 tisoč otrok, upravičenih do otroškega dodatka, jih zdaj le 1.720 dobiva višjega, kar vsekakor ne izraža realnega stanja," je opozoril Dan Juvan, državni sekretar na ministrstvu, ki pričakuje, da bodo poslanci novelo zakona potrdili na eni od izrednih sej še pred koncem mandata.

Po podatkih MDDSZ je v državi 78.226 upravičencev do preživnin, večina med njimi, 71.032, so otroci in mladi, ki so starejši od 18 let in se še šolajo. Največji delež preživnin (65.785) je določen s sodno poravnavo, pri kateri je povprečna višina 180 evrov, po pogostosti (6.302) sledijo tiste, določene s sodbo (povprečna višina 194 evrov), daleč najnižje (povprečje 45 evrov) pa so opredeljene v izvršljivih notarskih zapisih. Najpogosteje so zavezanci za plačilo očetje upravičenca (59.699), sledijo matere (14.524).