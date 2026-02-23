Etcheverry kljub utrujenosti do naslova v Riu

Argentinec Tomas Etcheverry je zmagovalec turnirja serije ATP 500 v Riu de Janeiru. Oba finalista sta morala zaradi sobotnega obilnega dežja v nedeljo na igrišče še za polfinalna obračuna, predvsem Etcheverry pa je že do finala proti Čilencu Alejandru Tabilu odigral skoraj štiriurni obračun s Čehom Vitom Koprivo.

Etcheverry, osmi nosilec v Riu, je isti dan proti Koprivi po treh urah in 44 minutah slavil s 4:6, 7:6, 7:6, v finalu pa navidez brez prave energije izgubil prvi niz s 6:3.

Kasneje je našel še dovolj moči, da je preostala niza dobil s 7:6 in 6:4 ter po treh urah in šestih minutah nekoliko nenadejano po kar sedmih urah na igrišču prišel do prvega naslova na turneji. Pred tem je trikrat izgubil, nazadnje v Lyonu maja 2024.

Tabilo, ki je pred finalom prav tako odigral polfinalni obračun in ga proti Perujcu Ignaciu Buseju dobil po uri in 11 minutah s 6:3, 6:3, je ostal pri treh lovorikah. Nazadnje je slavil v Chengduju septembra lani.

Kordi vseameriški finale v Delray Beachu

Američan Sebastian Korda je zmagovalec turnirja serije ATP 250 v Delray Beachu na Floridi. V finalu je po uri in 23 minutah s 6:4, 6:3 ugnal rojaka Tommyja Paula in zabeležil tretjo lovoriko na turneji. Paul je ostal pri štirih.

Korda je pred zmago v Delray Beachu slavil še na turnirjih v Parmi maja 2021 in Washingtonu 2024, igral pa je v desetem finalu.

Na drugi strani je Paul sedmič igral v finalu in tretjič ostal praznih rok. Nazadnje je bil uspešen v Stockholmu oktobra 2024. Ob še enem slavju v Stockholmu (2021) ima lovoriki iz Queen'sa 2024 in Dallasa 2024.

Na danes posodobljeni lestvici ATP sta oba finalista napredovala, Paul je 22. igralec sveta, Korda pa je pridobil deset mest in je 40.