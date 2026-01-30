Administracija Donald Trump je po razkritju šefa Mercedes-Benz Ola Källenius skušala nemškega avtomobilskega velikana prepričati v selitev sedeža podjetja v Združene države. Ponudba z davčnimi olajšavami je naletela na hladen odziv – Mercedes ostaja v Stuttgartu, kljub močni proizvodni in razvojni prisotnosti v ZDA.

Ameriška administracija pod vodstvom Donald Trump je po navedbah šefa Mercedes-Benz Ole Källeniusa skušala nemškega avtomobilskega velikana prepričati v selitev sedeža podjetja v Združene države. Ponudba naj bi vključevala davčne olajšave in druge poslovne spodbude, a jo je Mercedes odločno zavrnil ter poudaril svojo zgodovinsko in identitetno povezanost z Nemčijo.

Zgodbo je Källenius razkril skoraj mimogrede v podcastu The Pioneer Briefing, kjer je opisal pogovor z ameriškim trgovinskim ministrom Howardom Lutnickom. Ta naj bi pred približno letom dni resno predlagal, da Mercedes preseli svoj globalni sedež v ZDA – poteza, ki bi simbolno in politično ustrezala Trumpovi dolgoletni kritiki nemške avtomobilske industrije in njenega uspeha na ameriškem trgu.

Trump je že v času svojega prvega mandata pogosto izpostavljal, da je na ulicah New Yorka veliko nemških luksuznih avtomobilov, medtem ko ameriške znamke v Nemčiji nimajo primerljive prisotnosti. Njegova trgovinska politika je bila usmerjena v zmanjševanje tega neravnovesja, zdaj pa naj bi v drugem mandatu ubrala še bolj radikalen pristop: namesto uvoza več ameriških avtomobilov v Evropo poskusiti “amerikanizirati” enega največjih evropskih proizvajalcev.

Odgovor Mercedesa je bil jasen

Mercedesov odgovor je bil jasen. Källenius je poudaril, da je znamka sicer že več kot stoletje globalno podjetje, a ostaja trdno zasidrana v Nemčiji. Teh korenin po njegovih besedah ni mogoče – niti smiselno – izpuliti. Iz tega je razvidno, da selitev sedeža iz Stuttgarta ni bila nikoli resna možnost.

To pa ne pomeni, da Mercedes v ZDA nima močne prisotnosti. Podjetje tam upravlja več kot ducat lokacij: ameriška podružnica ima sedež v bližini Atlante v zvezni državi Georgia, pomembno raziskovalno-razvojno središče deluje v Silicijevi dolini, v Alabami pa Mercedes že od leta 1995 proizvaja vozila – predvsem športne terence. V tovarni v Tuscaloosi je bilo doslej izdelanih več kot štiri milijone avtomobilov, zaposlenih pa je okoli 6.000 ljudi.

