Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
30. 1. 2026,
6.33

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Ola Kaellenius Donald Trump Mercedes-Benz

Petek, 30. 1. 2026, 6.33

51 minut

Nespodobno povabilo administracije Donalda Trumpa za Mercedes

Donald Trump je hotel preseliti Mercedes v ZDA – Stuttgart je rekel ne

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Trump Kallenius | Olla Kallenius, predsednik uprave Mercedesa, in ameriški predsednik Donald Trump. | Foto Gulliverimage

Olla Kallenius, predsednik uprave Mercedesa, in ameriški predsednik Donald Trump.

Foto: Gulliverimage

Administracija Donald Trump je po razkritju šefa Mercedes-Benz Ola Källenius skušala nemškega avtomobilskega velikana prepričati v selitev sedeža podjetja v Združene države. Ponudba z davčnimi olajšavami je naletela na hladen odziv – Mercedes ostaja v Stuttgartu, kljub močni proizvodni in razvojni prisotnosti v ZDA.

Ameriška administracija pod vodstvom Donald Trump je po navedbah šefa Mercedes-Benz Ole Källeniusa skušala nemškega avtomobilskega velikana prepričati v selitev sedeža podjetja v Združene države. Ponudba naj bi vključevala davčne olajšave in druge poslovne spodbude, a jo je Mercedes odločno zavrnil ter poudaril svojo zgodovinsko in identitetno povezanost z Nemčijo.

Mercedes Ola Kallenius | Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Ponudba je bila povsem resna

Zgodbo je Källenius razkril skoraj mimogrede v podcastu The Pioneer Briefing, kjer je opisal pogovor z ameriškim trgovinskim ministrom Howardom Lutnickom. Ta naj bi pred približno letom dni resno predlagal, da Mercedes preseli svoj globalni sedež v ZDA – poteza, ki bi simbolno in politično ustrezala Trumpovi dolgoletni kritiki nemške avtomobilske industrije in njenega uspeha na ameriškem trgu.

Trump je že v času svojega prvega mandata pogosto izpostavljal, da je na ulicah New Yorka veliko nemških luksuznih avtomobilov, medtem ko ameriške znamke v Nemčiji nimajo primerljive prisotnosti. Njegova trgovinska politika je bila usmerjena v zmanjševanje tega neravnovesja, zdaj pa naj bi v drugem mandatu ubrala še bolj radikalen pristop: namesto uvoza več ameriških avtomobilov v Evropo poskusiti “amerikanizirati” enega največjih evropskih proizvajalcev.

Odgovor Mercedesa je bil jasen

Mercedesov odgovor je bil jasen. Källenius je poudaril, da je znamka sicer že več kot stoletje globalno podjetje, a ostaja trdno zasidrana v Nemčiji. Teh korenin po njegovih besedah ni mogoče – niti smiselno – izpuliti. Iz tega je razvidno, da selitev sedeža iz Stuttgarta ni bila nikoli resna možnost.

To pa ne pomeni, da Mercedes v ZDA nima močne prisotnosti. Podjetje tam upravlja več kot ducat lokacij: ameriška podružnica ima sedež v bližini Atlante v zvezni državi Georgia, pomembno raziskovalno-razvojno središče deluje v Silicijevi dolini, v Alabami pa Mercedes že od leta 1995 proizvaja vozila – predvsem športne terence. V tovarni v Tuscaloosi je bilo doslej izdelanih več kot štiri milijone avtomobilov, zaposlenih pa je okoli 6.000 ljudi.
 

Ola Kaellenius Donald Trump Mercedes-Benz
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.