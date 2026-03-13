Medtem ko padajo bombe, oni igrajo na kitaro in pojejo

Na Instagramu je zaokrožil ganljiv videoposnetek, ki prikazuje svetlo nebo nad Teheranom, ki ga je dodatno osvetlila padla bomba, trije moški pa jo opazujejo v miru, s kitarami v rokah in s petjem.

Medtem ko na mesto padajo bombe, številnim prebivalcem Teherana vseeno uspe najti mir. Tako vsaj prikazuje videoposnetek, ki ga je na Instagramu delila akademija Grammy in je nastal tik po tem, ko so ameriško-izraelski zračni napadi bombardirali skladišče nafte.

Dva moška igrata na kitaro, pridruži pa se jima še tretji. Zasliši se petje pesmi Hale Man Khoob Nist, ki govori o neizpolnjenih sanjah, ljubezni, obžalovanju in izgubi.

Objava je navdušila številne ljudi, ki so se v komentarjih zahvalili za prikaz drugačne slike Irana in delili svoje poglede na trenutne razmere.

"Hvala za objavo tega. To je Iran, besedilo pa je v perzijščini. Tudi po skoraj pol stoletja zatiranja glasbe v Islamski republiki plamen glasbe še vedno greje srca iranskega ljudstva v težkih časih. Želim si svobodo in blaginjo za svoje ljudstvo v Iranu."

Da je glasba v Iranu še vedno zatirana, je izpostavil še en uporabnik, ki je zapisal: "Na svetu obstajajo kraji, kjer je glasba prepovedana. Melodije in jeziki so kaznovani. Glasba postane privilegij. To pa je le ena stran tragedije."

Popularna glasba izrinjena že od leta 1979

Po iranski revoluciji leta 1979 je glasba namreč skoraj izginila, ker je nova islamska oblast želela družbo spremeniti po strožjih verskih pravilih. Voditelj revolucije Ruhollah Homeini je popularno glasbo tedanjega časa označil za preveč zahodnjaško in moralno neprimerno, zato so zaprli številne glasbene dvorane, omejili izdajo albumov in prepovedali veliko popglasbe.

Veliko pevcev je zato zapustilo državo, največ jih je odšlo v Los Angeles, kjer se je oblikovala velika iranska glasbena skupnost. Kmalu potem se je začela še iransko-iraška vojna, zaradi česar je država spodbujala predvsem verske in patriotske pesmi, zabavna glasba pa je bila še bolj potisnjena na rob.

