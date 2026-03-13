Petek, 13. 3. 2026, 19.07
4 ure, 41 minut
Liga NBA, 13. marec
Dallas se vendarle vrača domov: "Za to smo plačani"
V noči na soboto bo v ligi NBA na sporedu osem tekem. Med drugim bo na delu nekdanja ekipa Luke Dončića, Dallas Mavericks, ki jo čaka obračun s Cleveland Cavaliers. Vodilno moštvo vzhoda, Detroit, se bo pomerilo z Memphisom. Houston se bo pomeril z New Orleansom, Phoenix pa čaka gostovanje v Torontu.
Dallas je v noči na petek prekinil niz porazov, potem ko je zasedba Jasona Kidda s 120:112 ugnala Memphis. Pred tem so Mavsi nanizali kar osem zaporednih porazov. Dallas je z obračunom v Memphisu končal niz kar šestih zaporednih gostovanj. "Zato smo plačani. Zdaj smo bili enajst dni na gostovanjih," je dejal Daniel Gafford.
Luko Dončića in LA Lakers naslednja tekma čaka v noči ne nedeljo, ko se bodo ob 1.30 po slovenskem času pomerili z Denver Nuggets.