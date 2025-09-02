Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Golob: Slovenski izvozniki so lahko zadovoljni s trgovinskim dogovorom z ZDA

Antonio Costa, Robert Golob | Dogovor, ki carine na uvoz velike večine blaga iz EU v ZDA omejuje pri 15 odstotkih, vključuje tudi dva najobčutljivejša sektorja, ki sta relevantna za slovenski izvoz v ZDA, je pojasnil premier Robert Golob. To sta avtomobilska in farmacevtska industrija.

Dogovor, ki carine na uvoz velike večine blaga iz EU v ZDA omejuje pri 15 odstotkih, vključuje tudi dva najobčutljivejša sektorja, ki sta relevantna za slovenski izvoz v ZDA, je pojasnil premier Robert Golob. To sta avtomobilska in farmacevtska industrija.

Foto: STA

Največji slovenski izvozniki so lahko zadovoljni z julija sklenjenim trgovinskim dogovorom med EU in ZDA, je danes po srečanju s predsednikom Evropskega sveta Antoniem Costo na gradu Strmol povedal premier Robert Golob. Costa je medtem poudaril, da je treba na okvirni sporazum z ZDA gledati v širšem kontekstu, predvsem ruske agresije na Ukrajino.

"Naši največji izvozniki so lahko na nek način zadovoljni s tem, kar je bilo doseženo, ker se njihov konkurenčni položaj ne bistveno slabša. Mogoče lahko dobijo celo kakšno priložnost," je o posledicah konec julija sklenjenega trgovinskega dogovora med EU in ZDA za slovensko gospodarstvo povedal Golob.

Dogovor, ki carine na uvoz velike večine blaga iz EU v ZDA omejuje pri 15 odstotkih, namreč vključuje tudi dva najobčutljivejša sektorja, ki sta relevantna za slovenski izvoz v ZDA, je pojasnil. To sta avtomobilska in farmacevtska industrija. Glede carin na uvoz avtomobilov je dejal, da je po njegovih informacijah Nemčija zadovoljna z dogovorom, tako da je lahko tudi Slovenija. Carine na farmacevtske izdelke pa bodo za EU bistveno nižje, kot so denimo za Švico, je poudaril premier.

"Evropski uniji je uspelo izpogajati carine, ki so med najboljšimi, če ne celo najboljše med vsemi državami, ki so bile do zdaj izpostavljene tarifam s strani Združenih držav Amerike," je dogovor med Brusljem in Washingtonom še ocenil Golob.

Dogovor v luči podpore ZDA Ukrajini

Costa je medtem – tako kot že v ponedeljek na Blejskem strateškem forumu – poudaril, da je treba dogovor postaviti v širši kontekst odnosov z ZDA, predvsem njihove podpore Ukrajini v ruski agresiji.

Okvirni trgovinski dogovor, ki sta ga julija sklenila ameriški predsednik Donald Trump in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ga zdaj obe strani tudi že izpolnjujeta, je ena osrednjih tem turneje predsednika Evropskega sveta po prestolnicah EU. V okviru tritedenske turneje želi prisluhniti voditeljem vseh držav članic pred prihodnjimi zasedanji Evropskega sveta.

