Avtorji:
K. M., STA

Torek,
2. 9. 2025,
6.33

Torek, 2. 9. 2025, 6.33

Premier Golob bo na gradu Strmol gostil predsednika Evropskega sveta Antonia Costo

K. M., STA

Antonio Costa, ki se je v ponedeljek na Blejskem strateškem forumu zavzel za bolj suvereno Evropo, želi v okviru tritedenske turneje prisluhniti voditeljem članic pred pripravo naslednjih srečanj Evropskega sveta.

Antonio Costa, ki se je v ponedeljek na Blejskem strateškem forumu zavzel za bolj suvereno Evropo, želi v okviru tritedenske turneje prisluhniti voditeljem članic pred pripravo naslednjih srečanj Evropskega sveta.

Foto: Reuters

Premier Robert Golob bo danes na gradu Strmol gostil predsednika Evropskega sveta Antonia Costo, ki v Sloveniji začenja turnejo po prestolnicah EU. Govorila bosta o Ukrajini, krepitvi obrambnih zmogljivosti, širitvi EU, dogajanju na Bližnjem vzhodu in trgovini.

Kot so navedli v kabinetu predsednika vlade, bodo v središču pogovorov širitev EU, krepitev vloge unije na globalnem odru, pa tudi iskanje usklajenih rešitev za večjo konkurenčnost evropskega gospodarstva ter učinkovitejše skupne politike na področju varnosti, obrambe in trgovine. Poseben poudarek bo namenjen zunanji politiki, zlasti prizadevanjem za mir v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, so dodali.

Costa bo v okviru tritedenske turneje prisluhnil voditeljem članic 

Omenjene teme bodo tudi sicer v središču turneje predsednika Evropskega sveta, ki sledi pestremu mednarodnemu dogajanju čez poletje. Med drugim so konec julija EU in ZDA sklenile okvirni trgovinski dogovor, sredi avgusta pa so v ZDA potekali pogovori ameriškega predsednika Donalda Trumpa z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom ter z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in več evropskimi voditelji o ruski agresiji na Ukrajino.

Na Bližnjem vzhodu pa so se še okrepili izraelski napadi na palestinsko enklavo Gaza, kjer vladajo katastrofalne humanitarne razmere. EU v odziv na dogajanje še vedno ni sprejela nobenega ukrepa, jih pa je Slovenija več sprejela na nacionalni ravni.

Costa, ki se je v ponedeljek na Blejskem strateškem forumu zavzel za bolj suvereno Evropo, želi v okviru tritedenske turneje prisluhniti voditeljem članic pred pripravo naslednjih srečanj Evropskega sveta. Iz Slovenije bo odpotoval na Hrvaško.

