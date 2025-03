Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta po nocojšnji delovni večerji s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem v Bruslju izpostavila, da je prihodnost Srbije v EU in da mora država uveljaviti reforme, zlasti na področju svobode medijev in boja proti korupciji.

Von der Leyen in Costa sta pogovor v ločenih zapisih na družbenem omrežju X označila kot pomemben, pri čemer je predsednik Evropskega sveta dodal, da "so na dosegu roke otipljivi dosežki na področjih, ki lahko neposredno koristijo srbskemu ljudstvu".

Množičnih protestov nista omenila

Razmer v Srbiji v času večmesečnih množičnih protestov po zrušenju nadstreška železniške postaje v Novem Sadu, ki je zahtevalo 16 življenj, pa najvišja predstavnika EU v izjavah nista omenila, niti vprašanja domnevne uporabe zvočnega topa na doslej najbolj množičnem protestu v Beogradu 15. marca.

Vučić je po delovni večerji po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug novinarjem v Bruslju povedal, da so govorili o strateški poti v EU in razmerah v Srbiji. Povedal je tudi, da je predstavnikoma EU zagotovil, da na protestih v Beogradu 15. marca "ni bilo zvočnega topa".

"Rekel sem jima, da smo pripravljeni to preveriti na vsak način, da bomo odgovorili Evropskemu sodišču za človekove pravice, ne glede na to, da nikjer v Evropi ni prepovedana njegova uporaba," je dejal. Zatrdil je še, da zvočni top "v ZDA uporabljajo skoraj vsak dan", oni pa da ga niso in da nimajo česa skrivati.

Vučić: Med protesti in blokadami fakultet smo pokazali veliko potrpljenja

Izrazil je tudi absolutno posvečenost Srbije poti v EU, še bolj kot doslej. Pri tem je omenil možnost, da bi država do konca leta odprla dve poglavji v pogajanjih z EU. Ocenil je tudi, da sta lahko videla, koliko potrpljenja so pokazali med protesti in blokadami fakultet z namenom ohranitve miru, in da bodo to nadaljevali tudi v prihodnje.

Izrazil je še prepričanje v možnost napredka glede zakona o volilnih seznamih in zakona o medijih v prihodnjih mesecih.

Vučić je povedal še, da so govorili tudi o gospodarstvu in investicijah ter o interesu Evropske unije za mineralne surovine in skupne projekte s Srbijo.

"Pogovarjali smo se tudi o obrambni industriji, o tem, kaj vse je EU predvidela kot možno financiranje evropske obrambne industrije, in v kolikšni meri to velja tudi za države kandidatke. Nekaj t. i. belih knjig že imamo podpisanih, zato moramo videti, kako in na kakšen način lahko pridobimo več investicij," je dodal.

Prebilič in nekateri drugi evropski poslanci von der Leyen pozvali, naj premisli o srečanju

Pred srečanjem z Vučićem je nekaj več kot 30 evropskih poslancev iz vrst socialistov (S&D), Levice, Zelenih in liberalcev (Renew) s prvopodpisanim Vladimirjem Prebiličem (Zeleni/Vesna) pretekli teden pozvalo von der Leyen, naj ponovno premisli o srečanju. S tem bi lahko namreč EU po njihovem mnenju poslala škodljiv signal glede na globino in težo politične krize v Srbiji, kjer od novembra potekajo množični protesti.

Tiskovna predstavnica Evropske komisije Paula Pinho je nato na redni novinarski konferenci pojasnila, da bo srečanje tudi priložnost za pogovor o vprašanjih, na katera so opozorili evroposlanci.