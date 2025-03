Von der Leyen: Bela knjiga usmerjena v okrepitev obrambe v širšem smislu

Bela knjiga o prihodnosti evropske obrambe z naslovom Pripravljenost 2030 je po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen usmerjena v okrepitev obrambe oziroma varnosti v širšem smislu. Da mora EU poskrbeti za varnost v širšem smislu, in ne samo za obrambo, so si prizadevali premierji Španije, Italije in Slovenije.

"Bela knjiga ima ime, ki pove vse. To je Pripravljenost 2030. Gre za širši koncept," je po četrtkovem vrhu EU, na katerem so se voditelji zavzeli za odločno okrepitev evropske obrambne pripravljenosti do leta 2030, povedala von der Leyen.

S posojili iz novega 150 milijard evrov vrednega finančnega instrumenta EU bo namreč po njenih besedah mogoče financirati skupno naročanje obrambnih zmogljivosti - kot so rakete, droni in topništvo - infrastrukturo in izboljšanje vojaške mobilnosti, pa tudi opremo za sodobno elektronsko vojskovanje. To vključuje tudi kibernetski in komunikacijski vidik, je pojasnila predsednica.

Drugi del za krepitev pripravljenosti na naravne katastrofe

Za prihodnji teden je napovedala še predstavitev drugega dela projekta Pripravljenost 2030, to bo strategija za okrepitev pripravljenosti na morebitne krize, kot so naravne katastrofe.

"Drži, da smo začeli relativno ozko, vendar pa se je koncept zdaj razširil na pripravljenost," je povedala von der Leyen.

Za to, da mora EU poskrbeti za obrambo oziroma varnost v širšem smislu, so si prizadevali predvsem premierji Španije Pedro Sanchez, Italije Giorgia Meloni in Slovenije Robert Golob.

Von der Leyen je povedala še, da so se voditelji s podporo beli knjigi dogovorili, kako bodo porabljali več sredstev za obrambne namene.

"Želimo porabiti bolje in bolj evropsko. Gre za financiranje skupnega naročanja od evropske industrije," je dejala o finančnem instrumentu. Evropskega izvora bo moralo biti najmanj 65 odstotkov proizvoda.

Kot da bi bili članici

Ukrajina in Norveška bosta pri tem obravnavani kot članici EU, manj stroga pravila pa bodo veljala tudi države, ki imajo oziroma ki bodo z EU sklenile partnerstvo na področju varnosti in obrambe.

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je poudaril, da bosta finančni instrument in možnost odstopanja od evropskih fiskalnih pravil za potrebe obrambe članicam omogočila tudi povečanje vojaške podpore Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo.

Še o konkurenčnosti

Voditelji so v četrtek govorili tudi o krepitvi konkurenčnosti evropskega gospodarstva, pri čemer sta se predsednika strinjala, da sta obramba in konkurenčnost dve plati iste medalje. Voditelji so kot prednostna področja ukrepanja za izboljšanje konkurenčnosti izpostavili poenostavitev obstoječih pravil in zakonodaje, znižanje cen energije ter mobilizacijo zasebnega kapitala.

Kot je povedala von der Leyen je razprava o znižanju cen energije pokazala, da je odgovor na vprašanje, kako to storiti, jasen. "Potrebujemo več energije iz virov z nizkimi ogljičnim odtisom, to so jedrska energija in obnovljivi viri," je poudarila.