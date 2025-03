Voditelji EU o Ukrajini, obrambi in gospodarski konkurenčnosti

Voditelji držav članic EU bodo danes v Bruslju nadaljevali razpravo o nadaljnji podpori Ukrajini pri njenem soočanju z rusko agresijo in krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti, o čemer so nazadnje razpravljali na začetku meseca. V večji meri naj bi se tokrat po napovedih posvetili spodbujanju gospodarske konkurenčnosti unije.

Predsedniki vlad in držav članic, med njimi premier Robert Golob, bodo o nadaljnji podpori Ukrajini razpravljali, potem ko je v torek ruski predsednik Vladimir Putin v pogovoru z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom pristal na 30-dnevno ustavitev napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Obenem je postavil več pogojev za popolno prekinitev ognja, med drugim ustavitev vojaške pomoči Kijevu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je s Trumpom govoril v sredo in bo danes prek videopovezave nagovoril voditelje EU, je ob tem posvaril pred popuščanjem Moskvi.

Evropa krepi lastne obrambne sposobnosti

Spričo spremenjene zunanje politike ZDA do Evrope, Ukrajine in Rusije se v uniji krepijo tudi prizadevanja za okrepitev lastnih obrambnih zmogljivosti. Predsedniki vlad in držav članic bodo opravili prvo razpravo o beli knjigi o prihodnosti evropske obrambe, ki jo je v sredo predstavila komisija.

Pomoč Ukrajini in krepitev evropske obrambe pa se v veliki meri prepletata s spodbujanjem konkurenčnosti gospodarstva EU. Razprava voditeljev na to temo bo temeljila na konec januarja predstavljenem kompasu za konkurenčnost, namenjenem razogljičenju in konkurenčnosti, zapolnitvi inovacijske vrzeli za ZDA in Kitajsko ter povečanju ekonomske varnosti.

Na dnevnem redu zasedanja, ki bi lahko potekalo še v petek, so še prihodnji dolgoročni proračun EU, dogajanje na Bližnjem vzhodu in migracije, z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antoniem Gutteresem pa bodo voditelji govorili o multilateralizmu.