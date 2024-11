Premier Golob bo sprejel novoimenovanega predsednika Evropskega sveta Costo

Premier Robert Golob bo danes na delovnem kosilu sprejel novoimenovanega predsednika Evropskega sveta Antonia Costo. Sogovornika bosta izmenjala poglede o aktualnih temah v Evropski uniji in svetu, med drugim o širitvi, Ukrajini in Bližnjem vzhodu, so sporočili iz premierjevega kabineta.

Kot so dodali, bosta Golob in Costa poseben poudarek namenila vprašanjem konkurenčnosti evropskega gospodarstva, širitvi EU, razmeram v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter drugim temam, ki bodo v ospredju razprav na zasedanjih Evropskega sveta do konca leta.

Costa bo v Ljubljani v okviru turneje po članicah EU pred začetkom mandata, ki ga bo nastopil 1. decembra.

Nekdanjega predsednika portugalske vlade iz vrst socialistov in demokratov (S&D) so predsedniki vlad in držav članic za novega predsednika Evropskega sveta izvolili po evropskih volitvah na junijskem vrhu.

62-letni Portugalec, ki je bil izvoljen za mandat dveh let in pol, bo na položaju nasledil Belgijca Charlesa Michela, ki prihaja iz vrst liberalcev.

Kot je po izvolitvi na družbenem omrežju X sporočil Costa, bo med svojim mandatom na čelu Evropskega sveta popolnoma predan spodbujanju enotnosti med vsemi 27 članicami EU. Napovedal je, da bo osredotočen na uresničevanje strateške agende, ki jo je potrdil Evropski svet in bo zagotavljala smernice EU za naslednjih pet let.