Tusk je srečanje v Londonu po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa napovedal po današnjih pogovorih s predsednikom Evropskega sveta Antoniom Costo v Varšavi. Ob tem je izrazil prepričanje, da bo EU glede Ukrajine resnično enotna in da bo na vrhu 6. marca okrepila Ukrajino v njeni obrambi pred Rusijo.

"Dejstvo, da nekateri v Evropi končno začenjajo vse pogumneje govoriti o uporabi zamrznjenega ruskega premoženja na tak ali drugačen način, kaže, da varnost postaja resnična prednostna naloga celotne Evropske unije, vključno s financiranjem stroškov, povezanih z varnostjo," je še dejal Tusk.

Pogovore v Londonu je nato danes potrdil tudi britanski premier Starmer. Na novinarski konferenci v britanski prestolnici je dejal, da bo konec tedna v Londonu sprejel več voditeljev zavezniških držav na pogovorih o Ukrajini, potem ko se bo v četrtek v Beli hiši sestal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom.

Udeležba še ni znana

"Konec tedna bom gostil več držav, da bi lahko še naprej razpravljali o tem, kako lahko v razmerah, s katerimi se soočamo, delujemo skupaj kot zavezniki," je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Kdo se bo udeležil srečanja, še ni jasno, britanski mediji pa omenjajo možnost, da bi se ga lahko udeležila zasedba, ki je prejšnji ponedeljek sodelovala v pogovorih o evropski varnosti in Ukrajini v Parizu. Teh so se udeležili voditelji ključnih evropskih držav, EU in zveze Nato.

Costa, ki se je danes v Varšavi mudil v okviru priprav na izredni vrh povezave o Ukrajini, se je nato v Budimpešti sestal še z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom. Na družbenem omrežju X je ob tem zapisal, da "v teh zahtevnih časih ohranjanje evropske enotnosti še nikoli ni bilo tako pomembno".

Orban je medtem na omrežju X njuno srečanje označil za plodno ter pristavil, da se časi spreminjajo.