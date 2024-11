Samo skupaj lahko zagotovimo varnost, stabilnost in mir v Evropi, je danes ob prevzemu položaja predsednika Evropskega sveta dejal nekdanji portugalski premier Antonio Costa. Zavzel se je za pravičen, trajen in na mednarodnem pravu temelječ mir v Ukrajini. Širitev na Zahodni Balkan in vzhodne sosede pa je označil za geopolitično nujo.

"Samo skupaj lahko zagotovimo varnost, stabilnost in mir na naši celini. Samo skupaj lahko dosežemo blaginjo za vse, gospodarsko rast in zeleni prehod. Samo skupaj lahko zagotovimo, da bo glas Evrope slišan na mednarodnem prizorišču," je ob prevzemu položaja od dosedanjega predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela v Bruslju povedal Costa.

"Enotnost je življenjska sila Evropske unije, vendar pa ne smemo ignorirati razlik v naših stališčih ali jih obravnavati kot problem," je še povedal nekdanji portugalski premier. Foto: Reuters

Kot predsednik Evropskega sveta, vodenje katerega bo uradno prevzel v nedeljo, si bo tako vsak dan prizadeval za iskanje enotnosti, a obenem negovanje različnosti med državami članicami, ki je po njegovih besedah nekaj naravnega.

Pomen enotnosti Unije je ob predaji poslov izpostavil tudi Michel, ki je Evropski svet, v katerem se sestajajo voditelji držav članic, označil za varuha te enotnosti.

"Vem, da imaš kakovosti, strokovnost, izkušnje, iskrenost in prepričanje, da boš lahko prispeval k tej enotnosti, da bomo skupaj premagali izzive," je belgijski liberalni politik, ki je bil na položaju pet let, dejal svojemu nasledniku. Foto: Reuters

Mir, varnost in obramba

Costa, ki ga je Evropski svet konec junija izvolil za mandat dveh let in pol, je glede ruske agresije na Ukrajino dejal, da "1.010 dni od začetka agresije vsi hrepenimo po miru", še posebej Ukrajinci. "Mir v Ukrajini mora biti pravičen in trajen. Temeljiti mora na mednarodnem pravu," je poudaril 63-letni portugalski socialist.

Poudaril je pomen večje avtonomije EU na področju varnosti in obrambe, obenem pa si je treba vedno prizadevati tudi za močnejše transatlantske odnose.

K miru, varnosti in blaginji bo po njegovem mnenju prispevala tudi širitev EU na Zahodni Balkan in vzhodno soseščino, kar je "geopolitična nuja". Tako EU kot države kandidatke morajo okrepiti in pospešiti delo, a brez določanja časovnic. Foto: Reuters

Priložnosti za krepitev konkurenčnosti

V svojem nagovoru uslužbencem Generalnega sekretariata Sveta je spomnil tudi na poročili o notranjem trgu in gospodarski konkurenčnosti Enrica Lette in Maria Draghija ter izjavo o konkurenčnosti, ki so jo v začetku meseca sprejeli voditelji članic v Budimpešti.

"Zdaj je na nas institucijah in državah članicah, da sprejmemo odločitve," je povedal novi predsednik Evropskega sveta. Izzive – med drugim tiste na področjih obrambe in energetike – je treba spremeniti v priložnosti za okrepitev konkurenčnosti.

Dodal je, da je po pogovorih z voditelji 27 držav članic, ki jih je obiskal pred nastopom mandata, samozavesten. Veseli pa se tudi sodelovanja z novo Evropsko komisijo pod vodstvom Ursule von der Leyen, ki se je udeležila današnje slovesnosti na Svetu EU, in Evropskim parlamentom.

Costa in Von der Leyen Foto: Reuters