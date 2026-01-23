Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Petek,
23. 1. 2026,
13.09

Petek, 23. 1. 2026, 13.09

Ljutomerčanka ostala brez 54 tisočakov. Kaj se je zgodilo?

Avtor:
K. M.

Spletna prevara, online scam, goljufija | Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil. Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil. Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Ljutomerski policisti obravnavajo prijavo občanke, ki je v telefonskem stiku z neznano osebo privolila v poslovanje in ji posredovala podatke za dostop do spletne banke. Neznanec jo je s tem oškodoval za 54 tisoč evrov. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil. Sledi kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo, so sporočili murskosoboški policisti.

Policisti občanom ob tem svetujejo, naj prekinejo naključne klice, povezane z naložbenimi priložnostmi, naj ne verjamejo super ugodnim oglasom, naj ne klikajo na sumljive povezave v SMS-sporočil ali e-sporočilih, naj si ne nalagajo aplikacij za oddaljen dostop, ki bi ga zaupali neznancem, ter naj ne vpisujejo gesel, osebnih podatkov, podatkov o bančnih računih in plačilnih karticah na sumljiva spletna mesta. Pri dopisovanju in v pogovoru z neznanci naj bodo še posebej pazljivi in naj ne verjamejo njihovim obljubam.

Če vas oškodujejo, svetujejo, da zberete vso razpoložljivo dokumentacijo – elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP-številke – in se za prijavo čim prej obrnite na najbližjo policijsko enoto. 

