St. M.

Četrtek,
28. 8. 2025,
11.38

Četrtek, 28. 8. 2025, 11.38

44 minut

PayPal napaden? Spremenite geslo in preprečite krajo!

Na združenju uporabnikom svetujejo, da zamenjajo svoje geslo za PayPal, še posebej, če ga uporabljajo tudi za druge spletne storitve. Geslo naj bo unikatno in močno.

Na združenju uporabnikom svetujejo, da zamenjajo svoje geslo za PayPal, še posebej, če ga uporabljajo tudi za druge spletne storitve. Geslo naj bo unikatno in močno.

Foto: Shutterstock

Na znanem spletnem forumu za trgovanje s kompromitirano vsebino se je pojavil zapis, ki trdi, da je bila ukradena baza podatkov s spletne plačilne platforme PayPal, vključno z elektronskimi naslovi in gesli v čitljivi obliki, so sporočili z Združenja bank Slovenije. Ukradeni naj bi bili podatki približno 15,8 milijona računov. PayPal navedbe sicer zanika, kljub temu pa večja previdnost in zamenjava gesla ne bosta odveč, opozarjajo.

Ne glede na zanesljivost trditve torej obstaja tveganje, da nepridipravi pridobljena gesla znova uporabijo na drugih straneh, pri čemer gre za tako imenovani "credential stuffing" oziroma kraje identitete. Že reproducirana ali starejša gesla so lahko namreč nevarna, če jih uporabniki uporabljajo na več različnih spletnih mestih.

Kaj storiti?

Na združenju uporabnikom svetujejo, da zamenjajo svoje geslo za PayPal, še posebej, če ga uporabljajo tudi za druge spletne storitve. Geslo naj bo unikatno in močno.

Omogočiti je treba dvojno avtentikacijo (2FA – na primer koda po telefonu), ki nudi dodatno plast varnosti.

Uporabniki naj preverijo stanje in transakcije na računu, in če opazijo kaj sumljivega, takoj obvestijo svojo banko ali hranilnico ter PayPal.

varnost nasveti Združenje bank Slovenije Pay Pal platforma spletna prevara
