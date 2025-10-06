Pošta Slovenije naj bi z odpovedjo grozila tudi sindikalistu

Pošta Slovenije naj bi po navedbah Sindikata poštnih delavcev izdala opozorilo pred odpovedjo pooblaščencu sindikata Sašu Gržiniču, potem ko je ta prišel na nenapovedani sestanek vodstva Pošte v Kopru. Očitali naj bi mu nedostojno obnašanje na sestanku. Kot opozarja, pa je nenavadno, da se poskuša izvesti sestanek brez prisotnosti sindikalista.

"Po vročitvi opozorila pred odpovedjo poštarju, ki mu je mar, da onkološki izvidi ne ostanejo na mizi v pisarni, ampak da prispejo do naših strank že prvi dan, sem zdaj opozorilo pred odpovedjo prejel tudi sam," je v današnjem sporočilu za javnost Sindikata poštnih delavcev zapisal Gržinič.

Kot trdi, se je to zgodilo zato, ker se je kot pooblaščenec sindikata odzval na prošnjo za pomoč sodelavcem.

Od sindikalista zahtevali, da sestanek zapusti, česar pa ni storil

Po navedbah sindikata so ob uvedbi sistema zadrževanja neprednostne pošte na sedežu pošt predstavniki vodstva Pošte Slovenije sklicali nenapovedani sestanek na koprski pošti, kjer so zaposlenim predali ustno navodilo, da se po novem neprednostna pošta pušča na pošti. Člani sindikata so Gržiniča nemudoma poklicali, sam pa se je nato pridružil zbranim na sestanku.

Predstavniki delodajalca naj bi od Gržiniča zahtevali, da sestanek zapusti, česar pa slednji ni storil, saj da je, kot pravi, takšno dajanje navodil zaposlenim in izvajanje pritiska nanje v nasprotju z veljavnimi pravilniki.

Še bolj nenavadna pa je po oceni sindikalista praksa, da se poskuša izvesti sestanek brez prisotnosti sindikalnega zaupnika in mu poskuša na vsak način preprečiti sodelovanje na sestanku.

Uprava naj bi mu neformalno sporočila, naj obmolkne, sicer mu bodo vročili tudi odpoved

"Zdaj sem tudi sam prejel opozorilo pred odpovedjo, v katerem se mi očita, da sem se nedostojno obnašal in se nervozno sprehajal med sestankom. Očita se mi tudi, da sem zbiral podpise za referendum proti pokojninski reformi in s tem motil delovni proces," je zapisal.

Kot trdi, naj bi mu uprava po izdanem opozorilu tudi neformalno sporočila, da naj obmolkne, sicer mu bodo vročili tudi odpoved.

"Kljub grožnji z odpovedjo ali na koncu tudi prejetju odpovedi bomo svoje delo nadaljevali, saj so pred nami pogajanja za kolektivno pogodbo, spremembo sistemizacije in uskladitev plač," je napovedal Gržinič.

Dodatna pojasnila glede dogajanja na Pošti Slovenije bo podal popoldne v izjavi za medije v Kopru.

Pretekli teden naj bi Pošta Slovenije pismonoši vročila opozorilo pred odpovedjo

Sindikat poštnih delavcev je prejšnji teden sporočil, da naj bi Pošta Slovenije pismonoši v Kopru vročila opozorilo pred odpovedjo, ker naj bi domnevno v nasprotju z navodili nadrejenih raznosil vso pošto in je ni pustil na pošti za naslednji dan, kot mu je bilo naročeno.

Na Pošti Slovenije navedbe sindikata o domnevnem šikaniranju zavračajo. V primeru, ki ga navaja sindikat, pa gre za delovnopravni postopek, ki ga ne morejo dodatno komentirati, so takrat zapisali.