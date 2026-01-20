Zmaga v Avstrijo, povratnica Brignone navdušila, za edino Slovenko usodna drama stotink

Avstrijska alpska smučarka Julie Scheib je bila najhitrejša na veleslalomu za svetovni pokal na Kronplatzu in še povečala vodstvo v boju za mali kristalni globus. Na stopničke sta se povzpeli še Švicarka Camille Rast in Švedinja Sara Hector, vodilna po prvem teku. Italijanska povratnica Federica Brignone je nastopila prvič po devetih mesecih in navdušila s šestim mestom, edina slovenska tekmovalka Ana Bucik Jogan pa je ostala brez točk. Preboj v finale je zgrešila za štiri stotinke.

Kronplatz, veleslalom, ženske (rezultati): Julia Scheib (Avt) 2:19.85 Camille Rast (Švi) 2:20.22 Sara Hector (Šve) 2:20.31 Mikaela Shiffrin (ZDA) 2:20.71 Maryna Gasienica-Daniel (Pol) 2:20.86 Federica Brignone (Ita) 2:21.08 Thea Louise Stjernesund (Nor) 2:21.33 Paula Moltzan (ZDA) 2:21.36 Valerie Grenier (Kan) 2:22.09 Lara Della Mea (Ita) 2:22.45 Britt Richardson (Kan) 2:22.50 Elisabeth Bocock (ZDA) 2:22.54 Alice Robinson (NZl) 2:22.63 Vanessa Kasper (Švi) 2:22.86 Asja Zenere (Ita) 2:23.30 Nina Astner (Avt) 2:23.52 Stephanie Brunner (Avt) 2:23.54 Franziska Gritsch (Avt) 2:23.58 Estelle Alphand (Šve) 2:23.72 Lara Colturi (Alb) 2:23.96 Lena Duerr (Nem) 2:24.12 Dania Allenbach (Švi) 2:24.20 Hilma Loevblom (Šve) 2:24.48 Alice Pazzaglia (Ita) 2:24.69 Fabiana Dorigo (Nem) 2:25.40 Ricarda Haaser (Avt) 2:25.56 Sue Piller (Švi) 2:25.78 Odstop: Hurt (ZDA), Direz (Fra), O'Brien (ZDA)

Julia Scheib se je izkazala v drugem teku in prehitela vse tekmice, s tem pa tudi povečala prednost v seštevku točk svetovnega pokala v veleslalomu. Foto: Reuters

Bucik Jogan na eni najljubših tekem brez točk

"Gre za eno izmed mojih najljubših tekem v sezoni, tako da se je že zelo veselim. Naredili smo dva dobra treninga v Kranjski Gori. Moje počutje mogoče ni najboljše, ampak upam, da bom na tekmo prišla dobro pripravljena, polna energije, da lahko izkoristim teren, ki mi je v preteklosti že velikokrat odgovarjal," je pred sedmim ženskim veleslalomom sezone v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije sporočila Ana Bucik Jogan.

Novogoričanka je bila edina Slovenka na tekmi, na kateri je bila doslej štirikrat v najboljši petnajsterici, najvišje pred štirimi leti na devetem mestu. Lani je bila 25., Neja Dvornik, ki je zaradi poškodbe ostala brez olimpijske sezone, pa 16. Letos v finalu ne bo slovenskih predstavnic, saj se Bucik Jogan ni uvrstila med 30 najboljših. Osvojila je nehvaležno 31. mesto, za Švedinjo Hilmo Loevblom, še zadnjo finalistko, pa zaostala zgolj štiri stotinke.

Švedinja Sara Hector je postavila najboljši čas v prvem teku. Foto: Guliverimage

Italijanska povratnica med najboljših šest

Na Kronplatzu je lani slavila Novozelandka Alice Robinson, ki je imela v nedeljo težave na ciljnem skoku superveleslaloma v Trbižu. Čeprav je sprva kazalo, da ji je zasukalo koleno, pa so kasneje sporočili, da se Robinson ni poškodovala. Leto dni pozneje je Robinson osvojila 13. mesto.

Po hudi poškodbi aprila lani se v tekmovalni ritem vrača italijanska zvezdnica Federica Brignone. Na Kronplatzu se je povzpela med najboljših šest. Foto: Guliverimage

Prvič po hudi poškodbi je nastopila italijanska zvezdnica Federica Brignone, ki si želi nastopiti na domačih olimpijskih igrah prihodnji mesec v Milanu in Cortini. 35-letna tekmovalka se je v beli cirkus vrnila po 292 dneh odsotnosti po dvojnem zlomu leve golenice in mečnice na aprilskem državnem prvenstvu v Val di Fassi. Vrnitev je zaznamovala z uspešnim nastopom, saj je osvojila šesto mesto.

Po osmih tekmah v tej disciplini je s 560 točkami na vrhu Avstrijka Julia Scheib, ki je zmagala kar na štirih veleslalomih, zmagovalka Kranjske Gore Švicarka Camille Rast je druga (421).

Rezultati prvega teka: Sara Hector (Šve) 1:13.54 Camille Rast (Švi) 1:13.69 Julia Scheib (Avt) 1:13.93 Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:14.43 Thea Louise Stjernesund (Nor) 1:14.51 Maryna Gasienica-Daniel (Pol) 1:14.63 Federica Brignone (Ita) 1:14.72 Paula Moltzan (ZDA) 1:15.01 Valerie Grenier (Kan) 1:15.30 Lara Della Mea (Ita) 1:15.43 Nina O'Brien (ZDA) 1:15.64 Asja Zenere (Ita) 1:15.77 Alice Robinson (Nzl) 1:15.84 Britt Richardson (Kan) 1:15.87 Lena Duerr (Nem) 1:16.05 Clara Direz (Fra) 1:16.15 Elisabeth Bocock (ZDA) 1:16.22 Vanessa Kasper (Švi) 1:16.24 Stephanie Brunner (Avt) 1:16.25 Nina Astner (Avt) 1:16.30 Franziska Gritsch (Avt) 1:16.31 Lara Colturi (Alb) 1:16.42 Estelle Alphand (Šve) 1:16.44 Alice Pazzaglia (Ita) 1:16.67 A J Hurt (ZDA) 1:16.89 Ricarda Haaser (Avt) 1:17.06 Sue Piller (Švi) 1:17.08 Fabiana Dorigo (Nem) 1:17.10 Dania Allenbach (Švi) 1:17.11 Hilma Loevblom (Šve) 1:17.21 Ana Bucik Jogan (Slo) 1:17.25

