Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je na svoji zadnji seji 13. januarja, potrdil imena 25 športnic in športnikov ter 13 kvot za nastop na zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026, ki bodo potekale med 6. in 22. februarjem. Pri tem je vodjo reprezentance, Blaža Perka, pooblastil, da po zaključenem kvalifikacijskem obdobju, ki se je končalo v nedeljo, 18. januarja, izvede dopolnitve pri sestavi slovenske olimpijske reprezentance.

Kvote so po zaključenem kvalifikacijskem obdobju na predlog Smučarske zveze Slovenije zapolnili naslednji športnice in športniki: Matic Repnik in Manca Caserman (biatlon), Tia Janežič, Neža Žerjav in Lucija Medja (smučarski teki), Gašper Brecl (nordijska kombinacija), Lila Lapanja, Nika Tomšič, Caterina Sinigoi in Martin Čater (alpsko smučanje) ter Katra Komar in Maja Kovačič (smučarski skoki). Ena kvota v alpskem smučanju je ostala neizkoriščena, so danes sporočili z OKS.

Slovenijo bo na zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 zastopalo 37 športnic in športnikov.

To je najmanjša slovenska odprava na zimske igre v tem stoletju oziroma po igrah v Naganu 1998, ko je Slovenijo zastopalo 34 športnikov. Najštevilčnejša je bila v Pjongčangu 2018 (71), na zadnjih ZOI v Peking 2022 pa je imela Slovenija 43 predstavnikov.