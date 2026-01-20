Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Torek,
20. 1. 2026,
15.30

Olimpijski komite Slovenije slovenska olimpijska reprezentanca zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026

Slovenska olimpijska reprezentanca

Slovenijo bo na zimskih olimpijskih igrah zastopalo 37 športnic in športnikov

Milano Cortina ZOI 2026 | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je na svoji zadnji seji 13. januarja, potrdil imena 25 športnic in športnikov ter 13 kvot za nastop na zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026, ki bodo potekale med 6. in 22. februarjem. Pri tem je vodjo reprezentance, Blaža Perka, pooblastil, da po zaključenem kvalifikacijskem obdobju, ki se je končalo v nedeljo, 18. januarja, izvede dopolnitve pri sestavi slovenske olimpijske reprezentance.

Maja Kovačič
Sportal Trener Tepeš se je odločil: to so skakalke, ki nas bodo zastopale na olimpijskih igrah #video

Kvote so po zaključenem kvalifikacijskem obdobju na predlog Smučarske zveze Slovenije zapolnili naslednji športnice in športniki: Matic Repnik in Manca Caserman (biatlon), Tia Janežič, Neža Žerjav in Lucija Medja (smučarski teki), Gašper Brecl (nordijska kombinacija), Lila Lapanja, Nika Tomšič, Caterina Sinigoi in Martin Čater (alpsko smučanje) ter Katra Komar in Maja Kovačič (smučarski skoki). Ena kvota v alpskem smučanju je ostala neizkoriščena, so danes sporočili z OKS.

Slovenijo bo na zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 zastopalo 37 športnic in športnikov.

To je najmanjša slovenska odprava na zimske igre v tem stoletju oziroma po igrah v Naganu 1998, ko je Slovenijo zastopalo 34 športnikov. Najštevilčnejša je bila v Pjongčangu 2018 (71), na zadnjih ZOI v Peking 2022 pa je imela Slovenija 43 predstavnikov.

Olimpijska reprezentanca Slovenije Milano Cortina 2026

Alpsko smučanje

Ženske: Ana Bucik Jogan, Ilka Štuhec, Lila Lapanja, Nika Tomšič, Caterina Sinigoi
Moški: Miha Hrobat, Žan Kranjec, Martin Čater

Biatlon

Ženske: Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman
Moški: Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik

Deskanje na snegu

Ženske: Gloria Kotnik
Moški: Žan Košir, Rok Marguč, Tim Mastnak

Nordijska kombinacija

Moški: Vid Vrhovnik, Gašper Brecl

Smučarski skoki

Ženske: Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar, Maja Kovačič
Moški: Anže Lanišek, Domen Prevc, Timi Zajc

Smučarski teki

Ženske: Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav, Lucija Medja
Moški: Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern

Domen Prevc
Sportal Koliko slovenskih skakalcev bomo spremljali na OI?
Olimpijski komite Slovenije slovenska olimpijska reprezentanca zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026
