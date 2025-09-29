Oregon toži Trumpovo administracijo

Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump odredil napotitev nacionalne garde v Portland v Oregonu, so se tam odzvali s tožbo proti zvezni administraciji, v kateri trdijo, da je razporeditev nezakonita, poroča BBC.

V mesto bo v naslednjih dveh mesecih razporejenih vsaj 200 članov nacionalne garde, da bi "zaščitili zvezno lastnino", kjer "potekajo ali bodo verjetno potekali" protesti, je navedeno v sporočilu, ki ga je v nedeljo poslal ameriški obrambni minister Pete Hegseth.

Trump je v soboto dejal, da je odobril uporabo "polne sile", če bo to potrebno za zatiranje protestov, usmerjenih proti centrom za pridržanje priseljencev.

Tožba, ki jo je v nedeljo vložil generalni tožilec Oregona Dan Rayfield, je to potezo označila za "provokativno in samovoljno" ter dejala, da "grozi, da bo ogrozila javno varnost, ker bo sprožila javno ogorčenje". Ta razporeditev pomeni nadaljnjo širitev razporeditve vojakov v ameriških mestih v okviru širšega zatiranja nezakonitega priseljevanja Trumpove administracije.

Trump je trdil, da bo to pomagalo zaščititi "vse naše ICE-objekte, ki so pod obleganjem Antife in drugih domačih teroristov", in v objavi na Truth Social mestu pripisal značilnost "uničenega v vojni".

Na udaru "demokratska" mesta

Demokratski zakonodajalci v Oregonu so se uprli in zavrnili Trumpovo trditev, da Portland potrebuje posredovanje zvezne vlade. "V Portlandu ni nobene grožnje nacionalni varnosti. Naše skupnosti so varne in mirne," je v soboto dejala guvernerka Oregona Tina Kotek.

Objekt Urada za priseljevanje in carinsko izvrševanje (ICE) v Portlandu je od začetka junija tarča protestnikov, kar včasih vodi do nasilnih spopadov. Do 8. septembra je ameriško tožilstvo vložilo zvezne obtožbe proti 26 osebam za kazniva dejanja, vključno s požigom, napadom na policista in upiranjem aretaciji.

Ministrstvo za domovinsko varnost je v petek izjavilo, da so demonstranti "večkrat napadli in oblegali center ICE" v Portlandu, in navedlo, da je bilo več oseb aretiranih in obtoženih zveznih kaznivih dejanj. "Rose City Antifa, nedavno označena za domačo teroristično organizacijo, je nezakonito razkrila osebne podatke uradnikov ICE," so zapisali na družbenih omrežjih. Na spletu in na javnih letakih naj bi objavili njihove domače naslove, osebe, povezane z Antifo, pa naj bi tudi pošiljale smrtne grožnje osebju ministrstva za domovinsko varnost (DHS).

Rose City Antifa odgovornost za razpošiljanje letakov zanika.

Preganjanje je v nasprotju z ustavo

V začetku tega tedna je Trump podpisal odredbo, s katero je Antifo uradno razglasil za domačo teroristično organizacijo. Antifa, kratica za "antifašisti", je ohlapno organizirano gibanje, v katerem sodelujejo predvsem skrajno levi aktivisti. Pravni strokovnjaki so poudarili, da v ZDA ni pravnega mehanizma, ki bi uradno določal katerokoli skupino za domačo teroristično organizacijo. Takšna prizadevanja bi lahko bila v nasprotju s prvim ustavnim amandmajem, ki ščiti svobodo govora in zbiranja.

Demokratski zakonodajalci so kritizirali tako retoriko predsednika kot tudi poročila o dejanjih agentov ICE v tej zvezni državi.

Senator iz Oregona Ron Wyden je v petek dejal, da obstajajo "verodostojna" poročila, da zvezni agenti "morda ponavljajo scenarij iz leta 2020", s čimer se sklicuje na zvezne sile, ki so bile razporejene v odziv na proteste zaradi umora Georgea Floyda, črnca, ki je umrl v policijskem priporu. "Oregonce pozivam, naj ne podležejo Trumpovim poskusom spodbujanja nasilja," je po poročanju BBC dejal Wyden.

Lokalni zakonodajalci so ICE tudi obtožili, da preganja ljudi, ki ne predstavljajo dejanske nevarnosti za družbo. "ICE je dejal, da ciljajo na aretacijo in pridržanje ljudi, ki so storili kazniva dejanja. To so nam povedali. Toda to ni tisto, kar vidimo," je dejala demokratska predstavnica v predstavniškem domu Suzanne Bonamici.

Zakonodajalci so navedli nedavne incidente, vključno z pridržanjem očeta pred vrtcem otroka in gasilca, ki je bil aretiran med gašenjem požara v oregonskem nacionalnem parku Olympic Forrest.

Poudarili so tudi statistiko, ki jo je objavil Cato Institute, skupina strokovnjakov s sedežem v Washingtonu, ki poroča, da 65 odstotkov ljudi, ki jih je ICE pridržal, ni bilo kazensko obsojenih.

Republikanci prikimavajo

Kljub negativnemu odzivu demokratov je Trumpova poteza dobila podporo nekaterih republikancev. Ameriška ministrica za delo Lori Chavez-DeRemer je dejala, da je videla, kako je "brezpravnost" Portland spremenila v "vojno območje, polno kriminala".

Chavez-DeRemer, ki je prej delovala kot republikanska predstavnica Oregona v predstavniškem domu, se je Trumpu zahvalila "za ukrepanje za zaščito naših objektov ICE in ponovno vzpostavitev velike Amerike".

V začetku tega leta je Trump v Los Angeles in Washington DC napotil nacionalno gardo. Zvezni agenti naj bi v prihodnjem tednu prišli v Memphis v Tennesseeju.

V Los Angeles je predsednik napotil dva tisoč zveznih uslužbencev, da bi se spopadli z nemiri zaradi racij nad migranti brez dokumentov. Med večdnevnimi spopadi so za razgon protestnikov uporabljali tudi solzivec. Zvezni sodnik v Kaliforniji je v začetku tega meseca razsodil, da je bila napotitev nacionalne garde v Los Angeles nezakonita in da je kršila zakon Posse Comitatus Act, ki omejuje pooblastila zvezne vlade pri uporabi vojaške sile v notranjih zadevah.

Ni še jasno, ali ima predsednik pravno podlago za napotitev zveznih sil v Oregon.