Štirje najnevarnejši hektarji na svetu

Kitajska posodablja svojo mornarico in širi floto z jedrsko megaletalonosilko tipa 004, ki bo imela prostor za do 90 letal. Ladja naj bi bila večja od znanih ameriških letalonosilk razreda Ford. Vendar so Američani prepričani, da njihova mornarica še vedno prevladuje nad kitajsko.

Kot piše ameriški National Security Journal, ameriška mornarica ponuja več kot le tehnološko superiornost. Ameriška prednost naj bi bila predvsem v preizkušenih postopkih in izkušnjah oziroma, kot so zapisali malce pesniško, v varni koreografiji v pilotski kabini v razburkanem morju.

So ameriški mornariški piloti bolj izkušeni od kitajskih?

Kitajski napredek si zasluži spoštovanje, a ameriški strokovnjaki trdijo, da štejejo izkušnje na vlečni ploščadi letalonosilk. Pilotiranje letal ameriške mornarice je umetniška oblika, ki zahteva leta usposabljanja. Ameriške posadke preživijo to realnost, ker vadijo, dokler gibi ne postanejo avtomatizirani, trdijo Američani.

Letalska ploščad letalonosilke pogosto imenuje najnevarnejši štirje hektarji na svetu, in to z dobrim razlogom. Je živ organizem, kjer se majhne napake hitro množijo. Napačno prebran ročni signal, slabo postavljena pristajalna ploščad ali puščajoča cev za gorivo lahko ustavijo celotno operacijo, piše National Security Journal.

Strokovnjaki poudarjajo, da se lahko tudi Kitajska nauči tega, kar že znajo pripadniki ameriške vojne mornarice, a da izkušenj ni mogoče pospešiti.

Največja letalonosilka na svetu na poti v Karibe

Največja letalonosilka na svetu, USS Gerald R. Ford, se trenutno odpravlja v Karibe v okviru obsežne ameriške vojaške operacije, katere namen je pritiskati na režim venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, piše nemški Focus.

Pomorsko merjenje moči med dvema največjima silama na planetu, ZDA in Kitajsko, se stopnjuje. Kitajska ima po podatkih Global Power 754 pomorskih plovil, vključno z 72 korvetami, 150 patruljnimi ladjami in 36 minolovci. ZDA po drugi strani še vedno prevladujejo v ognjeni moči: med drugim imajo 11 letalonosilk, 81 rušilcev in 70 podmornic.