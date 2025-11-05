Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Sreda,
5. 11. 2025,
15.56

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28

Natisni članek

Natisni članek
letalonosilka letalonosilka Gerald R. Ford

Sreda, 5. 11. 2025, 15.56

49 minut

Štirje najnevarnejši hektarji na svetu

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28
Letalonosilka Gerald R. Ford | Vzletne oziroma pristajalne ploščadi letalonosilk veljajo za najnevarnejše štiri hektarje na svetu. Na fotografiji: letalo na ameriški letalonosilki Gerald R. Ford, za zdaj največji letalonosilki na svetu. | Foto Guliverimage

Vzletne oziroma pristajalne ploščadi letalonosilk veljajo za najnevarnejše štiri hektarje na svetu. Na fotografiji: letalo na ameriški letalonosilki Gerald R. Ford, za zdaj največji letalonosilki na svetu.

Foto: Guliverimage

Kitajska posodablja svojo mornarico in širi floto z jedrsko megaletalonosilko tipa 004, ki bo imela prostor za do 90 letal. Ladja naj bi bila večja od znanih ameriških letalonosilk razreda Ford. Vendar so Američani prepričani, da njihova mornarica še vedno prevladuje nad kitajsko.

Kot piše ameriški National Security Journal, ameriška mornarica ponuja več kot le tehnološko superiornost. Ameriška prednost naj bi bila predvsem v preizkušenih postopkih in izkušnjah oziroma, kot so zapisali malce pesniško, v varni koreografiji v pilotski kabini v razburkanem morju.

So ameriški mornariški piloti bolj izkušeni od kitajskih?

Kitajski napredek si zasluži spoštovanje, a ameriški strokovnjaki trdijo, da štejejo izkušnje na vlečni ploščadi letalonosilk. Pilotiranje letal ameriške mornarice je umetniška oblika, ki zahteva leta usposabljanja. Ameriške posadke preživijo to realnost, ker vadijo, dokler gibi ne postanejo avtomatizirani, trdijo Američani.

Admiral Kuznjecov
Novice Konec zadnje ruske letalonosilke, ki so jo imeli na tarči Ukrajinci? To je znano.

Letalska ploščad letalonosilke pogosto imenuje najnevarnejši štirje hektarji na svetu, in to z dobrim razlogom. Je živ organizem, kjer se majhne napake hitro množijo. Napačno prebran ročni signal, slabo postavljena pristajalna ploščad ali puščajoča cev za gorivo lahko ustavijo celotno operacijo, piše National Security Journal.

Ameriška letalonosilka Carl Vinson
Novice Srhljiva napoved: dve ameriški letalonosilki na dnu morja in uničeno kitajsko ladjevje

Strokovnjaki poudarjajo, da se lahko tudi Kitajska nauči tega, kar že znajo pripadniki ameriške vojne mornarice, a da izkušenj ni mogoče pospešiti.

Največja letalonosilka na svetu na poti v Karibe

Največja letalonosilka na svetu, USS Gerald R. Ford, se trenutno odpravlja v Karibe v okviru obsežne ameriške vojaške operacije, katere namen je pritiskati na režim venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, piše nemški Focus.

Pomorsko merjenje moči med dvema največjima silama na planetu, ZDA in Kitajsko, se stopnjuje. Kitajska ima po podatkih Global Power 754 pomorskih plovil, vključno z 72 korvetami, 150 patruljnimi ladjami in 36 minolovci. ZDA po drugi strani še vedno prevladujejo v ognjeni moči: med drugim imajo 11 letalonosilk, 81 rušilcev in 70 podmornic.

letalonosilka R. Gerald Ford
Novice Največja letalonosilka na svetu USS Gerald R. Ford že v Splitu
letalonosilka USS Carl Vinson
Novice Napetost se stopnjuje: na poti je že druga ameriška letalonosilka
letalonosilka USS Gerald R. Ford
Novice Ameriški rap, speči lovci in dolarji: ozadje letalonosilke v Trstu #video
letalonosilka USS Gerald R. Ford
Novice V Tržaški zaliv priplula največja letalonosilka na svetu #foto
Novice Indija ima prvo letalonosilko domače izdelave
USS Gerald R. Ford
Avtomoto 13,3 milijarde dolarjev: to so skrivnosti najdražje ameriške letalonosilke
Avtomoto Neverjetno odkritje: našli dve potopljeni japonski letalonosilki
letalonosilka letalonosilka Gerald R. Ford
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.