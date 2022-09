Indija ima prvo letalonosilko domače izdelave

The commissioning of INS Vikrant, largest ship ever built in India, by Adarniya PM Shri @narendramodi ji is a fitting tribute to rich naval heritage of the Ahoms, the Marathas & the Cholas.



INS Vikrant's motto 'Jayema Sam Yudhi Spradha' reflects Indian Navy's true spirit. pic.twitter.com/xNlvXn7tuF — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 2, 2022

Letalonosilko INS Vikrant, ki je z dolžino 262 metrov ena od največjih vojaških ladij na svetu, bodo po 17 letih gradnje in testiranj uradno začeli uporabljati, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Podedovala je ime upokojene indijske letalonosilke, ki je bila znana po tem, da je med bangladeško vojno za neodvisnost leta 1971 izvajala blokado proti pakistanskim pomorskim silam.

Modijeva vlada si prizadeva, da bi se Indija znebila odvisnosti od tuje vojaške opreme in vzpostavila domačo vojaško industrijo, pri čemer je večje vsote denarja vložila v ladjedelnice, kjer trenutno izdelujejo še več kot 30 drugih vojaških ladij in podmornic.

The legend, INS Vikrant, is back!



The largest ship ever built in the maritime history of India. — BJP (@BJP4India) September 1, 2022

Podobno kot ameriški vojaški vrh so tudi v New Delhiju zaskrbljeni zaradi vse bolj okrepljene prisotnosti Kitajske v Indijskem oceanu.

"V preteklosti smo varnostno problematiko indo-pacifiške regije in Indijskega oceana zanemarjali, danes pa je to naša glavna prednostna naloga," je na današnji slovesnosti opozoril Modi.

Prejšnji mesec sta po navedbah AFP tako New Delhi kot Washington izrazila zaskrbljenost, ko je Šrilanka dovolila pristanek kitajskemu raziskovalnemu plovilu, obtoženemu vohunskih dejavnosti.

Indija in ZDA sta poleg Japonske in Avstralije sicer članici multilateralnega varnostnega dialoga ali tako imenovanega Quada, varnostnega zavezništva, ki se osredotoča na indo-pacifiško območje in pomeni protiutež naraščajoči vojaški in gospodarski moči Kitajske.