Slovenija ga še nima, Češka ga je dobila. Štiriinsedemdesetletni Miroslav Koubek je novi selektor nogometne reprezentance Češke. Na tamkajšnji zvezi so potrdili, da so s trenerjem podpisali pogodbo do evropskega prvenstva 2028. Prva naloga bo Češko pripeljati na SP 2026 v Mehiki, Kanadi in ZDA. Koubek je do septembra vodil prvoligaša Viktoria Plzen.

Miroslav Koubek na selektorskem stolčku nasledil Ivana Haška. Ta se je poslovil po oktobrski kvalifikacijski tekmi za SP, na kateri je Češka z 1:2 izgubila s Ferskimi otoki. Mediji a Češkem so ugibali, kdo bo novi selektor, med imeni pa sta se pojavljala tudi Nemec Jürgen Klinsmann In Hrvat Slaven Bilić. Odločili so se torej za domačo stroko. Verjetno se bodo tako tudi na NZS.

"Koubek je znan po kot zelo energičen in neposreden trener. Od vsakega nogometaša zahteva 100-odstotkov. Verjetno je prav to tisto, kar reprezentanca najbolj potrebuje," je o novem selektorju zapisal portal sport.cz. Koubek je v bogati trenerski karieri med drugim vodil Amberg, Banik Ostravo, Bohemians Prago in Hradec Kralove.

Zdaj Koubeka čaka nov velik izziv. Češka bo konec marca prihodnje leto v dodatnih kvalifikacijah za SP najprej igrala z Irsko, v primeru zmage pa še z boljšim iz dvoboja med Dansko in Severno Makedonijo.