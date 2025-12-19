Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
19. 12. 2025,
15.45

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
češka nogometna reprezentanca Miroslav Koubek

Petek, 19. 12. 2025, 15.45

28 minut

74-letni nekdanji trener Viktorie Plzen

Miroslav Koubek je novi selektor češke reprezentance

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Miroslav Koubek | Miroslav Koubek je novi selektor češke nogometne reprezentance. | Foto Guliverimage

Miroslav Koubek je novi selektor češke nogometne reprezentance.

Foto: Guliverimage

Slovenija ga še nima, Češka ga je dobila. Štiriinsedemdesetletni Miroslav Koubek je novi selektor nogometne reprezentance Češke. Na tamkajšnji zvezi so potrdili, da so s trenerjem podpisali pogodbo do evropskega prvenstva 2028. Prva naloga bo Češko pripeljati na SP 2026 v Mehiki, Kanadi in ZDA. Koubek je do septembra vodil prvoligaša Viktoria Plzen.

Miroslav Koubek na selektorskem stolčku nasledil Ivana Haška. Ta se je poslovil po oktobrski kvalifikacijski tekmi za SP, na kateri je Češka z 1:2 izgubila s Ferskimi otoki. Mediji a Češkem so ugibali, kdo bo novi selektor, med imeni pa sta se pojavljala tudi Nemec Jürgen Klinsmann In Hrvat Slaven Bilić. Odločili so se torej za domačo stroko. Verjetno se bodo tako tudi na NZS.

"Koubek je znan po kot zelo energičen in neposreden trener. Od vsakega nogometaša zahteva 100-odstotkov. Verjetno je prav to tisto, kar reprezentanca najbolj potrebuje," je o novem selektorju zapisal portal sport.cz. Koubek je v bogati trenerski karieri med drugim vodil Amberg, Banik Ostravo, Bohemians Prago in Hradec Kralove.

Zdaj Koubeka čaka nov velik izziv. Češka bo konec marca prihodnje leto v dodatnih kvalifikacijah za SP najprej igrala z Irsko, v primeru zmage pa še z boljšim iz dvoboja med Dansko in Severno Makedonijo.

češka nogometna reprezentanca Miroslav Koubek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.